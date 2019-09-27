Российский книжный союз планирует провести в регионах фестивали в честь 75-летия Победы

ПСКОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Российский книжный союз планирует провести в 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне книжные фестивали в городах-героях, располагающихся на территории РФ. Об этом сообщила в пятницу ТАСС зампредседателя комитета союза по региональному развитию Елена Гребенева на культурологическом марафоне "Все грани Гранина", проходящем в Пскове.

"В следующем году мы рассматриваем возможность реализации [нового] проекта на территории субъектов РФ, приуроченного к 75-летию Победы. Мы намерены в следующем году в городах-героях провести книжный фестиваль. Это будет многогранная, многофункциональная история [презентация фоторабот, показы фильмов], чтобы со всех сторон осветить тему", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что Российский книжный союз намерен реализовать этот проект при поддержке Фонда президентских грантов и "незаменимой поддержке администраций регионов". "В регионах РФ Российский книжный союз на протяжении четырех лет реализует региональную программу по развитию инфраструктуры чтения, поддержке книгоиздания и местных писателей. Мы делаем литературную премию совместно с Росмолодежью и издательской группой "Эксмо-АСТ", предоставляя возможность молодым писателям стать известными, издаваться в крупнейших издательствах", - добавила Гребенева.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Организацию мероприятий в рамках этого года президент возложил на Российский оргкомитет "Победа", координировать работу будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

Книжные фестивали в регионах

Проведение в регионах РФ книжных фестивалей - это один из перспективных проектов, над которыми работает Российский книжный союз. Организация намерена в 2020 году удвоить количество субъектов страны, где проводятся такие мероприятия. На данный момент они организованы в 35 регионах.

"Мы можем говорить, что Российский книжный союз намерен [в следующем году] удвоить количество субъектов России, в которых проводятся книжные фестивали. В их рамках проходят творческие встречи с авторами, книжные выставки-ярмарки, где представлены новинки современной прозы, классическая литература. Сейчас в союз в активной работе 35 субъектов, где проводятся книжные фестивали", - рассказала собеседница агентства.

Она пояснила, что Российский книжный союз разрабатывает концепции книжных фестивалей совместно с региональными администрациями. К участию в таких мероприятиях организация привлекает современных авторов, издательства и экспертов. "Мы привозим известных современных авторов, мы организуем книжные выставки-ярмарки. Привлекаются не только крупные издательства, но и мелкие местные издательства, плюс издательства из ближайших регионов, проходят разные мастер-классы, лекции. Мы привлекаем блогеров, чтобы заинтересовать молодежь. Мы привозим детских авторов и при партнерстве Российского движения школьников привлекаем детей к этим мероприятиям. Также мы [проводим] встречи в школах [с молодыми писателями]", - сказала Гребенева.

По ее словам, союз планирует к 2021 году проводить книжные фестивали в 85 субъектах РФ. По мнению Гребеневой, проведение таких мероприятий позволит повысить уровень интеллектуального развития граждан. "Люди начинают больше читать. Читающий человек - это грамотный человек. Мы можем больше информации воспринимать, мы думаем на другом уровне, повышается наш интеллектуальный уровень и, как следствие, - качество жизни в регионе, его социально-экономическое развитие", - сказала собеседница.

Она отметила, что эксперты Российского книжного союза пришли к выводу о прямой взаимосвязи уровня образования с социально-экономическим развитием регионов. "Мы проводим исследование чтения в субъектах, и есть проект "Культурная карта региона", где мы оцениваем в субъектах развитость инфраструктуры чтения. Мы сопоставили результаты с рейтингом инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив (АСИ) и заметили, что те регионы, которые активно вкладываются в чтение и в образование, они - на высоких позициях в рейтинге инвестиционной привлекательности", - резюмировала Гребенева.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. По итогам 2018 года первое место в рейтинге АСИ заняла Москва, Татарстан, который годом ранее был на третьем месте, поднялся на вторую строчку. Лидер предыдущего рейтинга - Тюменская область - на третьем месте.

Все грани Гранина

Культурологический марафон "Все грани Гранина", приуроченный к празднованию 100-летия со дня рождения писателя Даниила Гранина, открылся в Псковской области 26 сентября. Регион стал четвертым по счету, где проходит марафон. До этого мероприятие прошло в Курске, Волгограде и Москве. Марафон продлится в регионе четыре дня, затем он переместится в Калининград и Санкт-Петербург.

Площадка марафона представляет собой несколько секций. Среди них выставка, рассказывающая о жизни и творчестве Гранина, и библиотека с книгами писателя. В рамках фестиваля также проходит "Марафон добра": в ходе акции волонтеры принимают в дар книги от посетителей, чтобы затем передать издания в сельские библиотеки Псковской области.