"Т-34" получил приз за лучшую режиссуру на Пхеньянском международном кинофестивале

ПХЕНЬЯН, 27 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Российский художественный фильм "Т-34" получил приз за лучшую режиссерскую работу на 17-м Пхеньянском международном кинофестивале, который завершился в пятницу в КНДР.

Военно-приключенческий боевик режиссера Алексея Сидорова был выбран в качестве ленты, открывавшей кинофорум 20 сентября. Более того "Т-34" стал лидером по числу посмотревших его зрителей, так как в течение недели показы фильма проходили ежедневно в крупных кинотеатрах во всех районах Пхеньяна.

Жюри Пхеньянского международного кинофестиваля высоко оценило еще две российские работы. Художественная картина "Подкидыш" получила приз за лучшую музыку, лента "Быть" признана лучшим короткометражным фильмом. Сценарист короткометражки Павел Воронин в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал, что не рассчитывал на победу в Пхеньяне из-за большого числа участников и высокой конкуренции.

"Я не ожидал, конечно же, стать победителем, потому что здесь было заявлено около 600 короткометражек, а приз за короткий метр вручался только один, - отметил Павел Воронин. - Я надеюсь, что моя победа откроет дорогу для участия в Пхеньянском кинофестивале многим талантливым ребятам из России".

Большим успехом на пхеньянском кинофоруме пользовались также фильмы из Китая. Кинематографисты из КНР получили призы в номинациях "Лучший актер", "Лучшая актриса" и "Лучший мультипликационный фильм". Китайская художественная картина "Прекрасное путешествие" была удостоена специального приза оргкомитета форума.

Гран-при кинофестиваля получила иранская драма "Апельсиновые дни". Это дебютная работа режиссера-документалиста из Ирана Араша Лахути. Картина рассказывает драматичную историю иранской женщины, которая является руководителем крупной фермы по выращиванию апельсинов и пытается доказать, что она может выполнять эту сложную работу не хуже, чем мужчины.

В ходе 17-го Пхеньянского международного кинофестиваля жители столицы КНДР смогли посмотреть десятки зарубежных картин, в том числе из России, Белоруссии, Китая, Индии, Филиппин, Сирии, Кубы, Германии, Польши, Италии, Монголии, Австралии, Ирландии и Канады. Данный кинофорум проводится с 1987 года по инициативе прежнего лидера КНДР Ким Чен Ира.