Концерт в честь династии мецената Юргенсона пройдет в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Концерт-посвящение династии нотопечатника и мецената Петра Юргенсона состоится 29 сентября в Московской консерватории. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Благотворительного фонда "Фонд П. Юргенсона".

"На концерте прозвучат музыкальные произведения Баха, Бетховена, Шуберта, Чайковского, Мажары, Водопьянова-Беруашвили и других композиторов в исполнении музыкантов и композиторов Московской и Санкт-Петербургской консерваторий с посвящениями династии Юргенсон", - рассказали устроители. На сцену Малого зала выйдут сопрано Елена Золотова, пианисты Иван Соколов, Николай Мажара, Ольга Новикова, Татьяна и Анна Шатковские (дуэт ShAT), виолончелист Евгений Прокошин, а также Ансамбль солистов "Студия новой музыки".

Вечер станет кульминацией торжественных мероприятий, приуроченных к 70-летию со дня рождения потомка нотопечатника и основателя фонда его имени - Бориса Юргенсона. 25 сентября в консерватории открылась выставка "Петр Юргенсон: издатель и меценат", посетители которой могут познакомиться с реликвиями из семейного собрания и Российского национального музея музыки.

Народный артист России Денис Мацуев уверен, что благодаря нотопечатным изданиям Юргенсона музыкальный мир получил множество профессиональных исполнителей. "Юргенсон издал огромное количество шедевров музыкальной литературы. Конечно, это наша гордость. На издательстве выросло не одно поколение, и я в том числе у меня большое количество юргенсоновских изданий. Юргенсон - наш бренд и достояние, поэтому очень важно, чтобы его издания были в музыкальных школах как в больших, так и в малых городах", - отметил пианист.

Ректор Московской консерватории Александр Соколов считает, что настало время для обстоятельного осмысления профессиональных достижений родоначальника династии Юргенсон. "Вдохновенный и вдохновляющий мастер, преданный своему делу, - так бы я в двух словах описал Юргенсона, - процитировала Соколова пресс-служба. - Он был человеком высочайшей внутренней культуры и, обладая удивительной интуицией, готовил потомкам бесценный дар: собрание оригиналов всех своих изданий с автографами и правками композиторов. Впоследствии он передал эту уникальную нотницу Московской консерватории. Наследие Юргенсона по праву считается исторической ценностью, а инициативы по его сохранению - наша общая обязанность как сопричастных к этому миру музыки".

О меценате

Петр Юргенсон родился 5 июля 1836 года в Таллине. Получив образование, переехал в Санкт-Петербург, где начал работать в издательстве и впоследствии организовал свою собственную нотопечатню. Музыкальное издательство Юргенсона стало крупнейшим в императорской России, оно выпустило произведения свыше 500 русских композиторов, включая Александра Бородина, Александра Даргомыжского, Цезаря Кюи, Анатолия Лядова, Модеста Мусоргского, Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова, Владимира Ребикова, Николая Римского-Корсакова, Александра Скрябина, Игоря Стравинского, Петра Чайковского и многих других.

Также Юргенсон издал большое число зарубежных классиков, в числе которых Иоганн Себастьян Бах, Рихард Вагнер, Карл Мария фон Вебер, Вольфганг Амадей Моцарт, Фридерик Шопен, Роберт Шуман. Он стал первым издателем полных собраний произведений Михаила Глинки, Феликса Мендельсона-Бартольди и др. В 1868 году Петр Юргенсон выпустил первое сочинение Чайковского, а затем практически все произведения знаменитого композитора.

Фонд П. Юргенсона, основанный в 1998 году, нацелен на возрождение его наследия и реализацию программ поддержки талантливых музыкантов и композиторов. Фонд регулярно проводит благотворительные концерты, творческие вечера и семинары, в которых принимают участие заслуженные деятели культуры, композиторы, музыканты, представители научного сообщества, а также юные почитатели искусства. В 2001 году совместно с Союзом композиторов России, Московской консерваторией, Центром современной музыки при поддержке Минкультуры РФ фонд учредил международный конкурс молодых композиторов имени П.И. Юргенсона, который проводится раз в два года. Произведения победителей конкурса издаются фондом в специальной серии "Музыка третьего тысячелетия".