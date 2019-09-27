Режиссер Ким Ки Дук поздравил ВГИК со 100-летием

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Южнокорейский режиссер, обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за триллер "Пьета" Ким Ки Дук приехал в Россию, чтобы поздравить Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова (ВГИК) со столетием, передает корреспондент ТАСС.

"Очень много россиян смотрят и ценят мои фильмы, я благодарен за это. Сегодня столетие первой в мире киношколы - ВГИКа, поздравляю", - сказал он на торжественном вечере, посвященном юбилею.

Ректор ВГИКа Владимир Малышев предложил режиссеру провести мастер-класс для студентов вуза. Ким Ки Дук согласился.

ВГИК был основан 1 сентября 1919 года в Москве как Государственная школа кинематографии, которая стала первым в мире государственным образовательным учреждением по подготовке актеров, режиссеров, операторов и художников. Сейчас во ВГИКе готовят специалистов кино, видео, телевидения и других экранных искусств по программам высшего, среднего и дополнительного образования. Среди мастеров - Владимир Меньшов, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев, Карен Шахназаров, Алексей Учитель. В вузе учились Сергей Бондарчук, Андрей Кончаловский, Василий Шукшин, Андрей Тарковский, Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов и многие другие.

В апреле 2013 года президент России Владимир Путин присвоил ВГИК статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российский Федерации.