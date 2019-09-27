Второе высшее образование для режиссеров предлагают сделать бесплатным

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская планирует обратиться к спикеру Вячеславу Володину с предложением сделать второе высшее образование для режиссеров и сценаристов бесплатным.

"Я думаю, что пришло время нам с вами вместе добиться второго бесплатного высшего для режиссеров, сценаристов. Ребята, давайте решим этот вопрос. Я обещаю, что напрямую обращусь с этим к Вячеславу Викторовичу Володину, нашему спикеру, который теперь возглавляет попечительский совет ВГИКа", - сказала она в пятницу на торжественном вечере, посвященном столетию Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова (ВГИК).

Ямпольская также обратила внимание на высокую стоимость обучения в вузе. "Мне бы очень хотелось, чтобы обучение на платных местах ВГИКа стало несколько дешевле, потому что главным капиталом культуры являются не деньги, а талант. Культура, по моему глубокому убеждению, это не то пространство, где государство зарабатывает деньги, а то, где государство зарабатывает очки и среди своих граждан, и за рубежом. А для этого нужны таланты, и надо дать им возможность учиться", - добавила она.

Глава комитета добавила, что ей "ужасно жаль, что уже много лет успех или не успех наших фильмов мы определяем только размером бокс-офиса". "Я очень надеюсь, что следующие сто лет нашей кинематографии, которые, безусловно, будут связаны со следующим веком в истории Института кинематографии, будут веком любви к зрителю", - отметила она.

В свою очередь, ректор ВГИКа Владимир Малышев также подчеркнул, что планирует бороться за снижение стоимости оплаты обучения в вузе. "Ваши бурные аплодисменты говорят о том, что мы хотим, чтобы оплата студентов была меньше, а зарплаты были больше. С этим мы обратимся к нашим кураторам, к Министерству образования РФ", - отреагировал он.

ВГИК был основан 1 сентября 1919 года в Москве как Государственная школа кинематографии, которая стала первым в мире государственным образовательным учреждением по подготовке актеров, режиссеров, операторов и художников. Сейчас во ВГИКе готовят специалистов кино, видео, телевидения и других экранных искусств по программам высшего, среднего и дополнительного образования.