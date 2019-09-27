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Второе высшее образование для режиссеров предлагают сделать бесплатным

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская также сожалеет, что уже много лет успех или не успех отечественных фильмов определяется "только размером бокс-офиса"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская планирует обратиться к спикеру Вячеславу Володину с предложением сделать второе высшее образование для режиссеров и сценаристов бесплатным.

"Я думаю, что пришло время нам с вами вместе добиться второго бесплатного высшего для режиссеров, сценаристов. Ребята, давайте решим этот вопрос. Я обещаю, что напрямую обращусь с этим к Вячеславу Викторовичу Володину, нашему спикеру, который теперь возглавляет попечительский совет ВГИКа", - сказала она в пятницу на торжественном вечере, посвященном столетию Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова (ВГИК).

Ямпольская также обратила внимание на высокую стоимость обучения в вузе. "Мне бы очень хотелось, чтобы обучение на платных местах ВГИКа стало несколько дешевле, потому что главным капиталом культуры являются не деньги, а талант. Культура, по моему глубокому убеждению, это не то пространство, где государство зарабатывает деньги, а то, где государство зарабатывает очки и среди своих граждан, и за рубежом. А для этого нужны таланты, и надо дать им возможность учиться", - добавила она.

Глава комитета добавила, что ей "ужасно жаль, что уже много лет успех или не успех наших фильмов мы определяем только размером бокс-офиса". "Я очень надеюсь, что следующие сто лет нашей кинематографии, которые, безусловно, будут связаны со следующим веком в истории Института кинематографии, будут веком любви к зрителю", - отметила она.

В свою очередь, ректор ВГИКа Владимир Малышев также подчеркнул, что планирует бороться за снижение стоимости оплаты обучения в вузе. "Ваши бурные аплодисменты говорят о том, что мы хотим, чтобы оплата студентов была меньше, а зарплаты были больше. С этим мы обратимся к нашим кураторам, к Министерству образования РФ", - отреагировал он.

ВГИК был основан 1 сентября 1919 года в Москве как Государственная школа кинематографии, которая стала первым в мире государственным образовательным учреждением по подготовке актеров, режиссеров, операторов и художников. Сейчас во ВГИКе готовят специалистов кино, видео, телевидения и других экранных искусств по программам высшего, среднего и дополнительного образования.

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