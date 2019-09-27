В Испании открылись выставки, посвященные Ахматовой и Рериху

МАДРИД, 27 сентября. /ТАСС/. Выставки "Анна Ахматова. Поэзия и жизнь" и "Николай Рерих. В поисках Шамбалы" открылись в пятницу в первом в Европе зарубежном филиале Государственного Русского музея в испанской Малаге. Как сообщили организаторы смотров, обе выставки будут доступны для всех желающих до 27 февраля 2020 года.

Как заявил корреспонденту ТАСС посол России в Испании Юрий Корчагин, "с 2015 года испанцы и многочисленные туристы, посещающие Малагу, имеют прекрасную возможность ознакомиться с шедеврами русской живописи, которую им предоставляет филиал Государственного Русского музея, с успехом работающий в этом знаменитом средиземноморском городе". "Это уникальный проект, первый в Европе филиал всемирно известного петербургского музея, - отметил дипломат. - За это время здесь сменилась уже 21 экспозиция, в филиале музея побывало почти полмиллиона человек, он уверенно входит в десятку самых посещаемых музеев Малаги".

"Время показало, что решение властей этого города и руководства Государственного Русского музея об открытии здесь его филиала оказалось стратегически выверенным шагом, который стал не только весомым вкладом в укрепление российско-испанского культурного сотрудничества, но и, я в этом абсолютно уверен, придал Малаге тот самый дополнительный штрих, который делает ее привлекательность уникальной", - подчеркнул посол.

"В этот раз мы открываем две новые экспозиции: "Николай Рерих. В поисках Шамбалы" и "Анна Ахматова", - уточнил Корчагин. - Они помогут посетителям музея узнать еще больше о русской живописи и русской истории. А, может быть, и отыскать свою шамбалу".

Анна Ахматова

Смотр "Анна Ахматова. Поэзия и жизнь" представляет собой небольшую экспозицию и включает произведения живописи, графики, скульптуры, предметы мебели, фотографии из собрания Русского музея. Это портреты великой русской поэтессы и представителей ее окружения, созданные Натаном Альтманом, Кузьмой Петровым-Водкиным, Казимиром Малевичем и другими.

Как отметили организаторы, впервые выставка в филиале Русского музея в Малаге посвящается литератору, и выбор героини далеко не случаен. В текущем году исполнилось 130 лет со дня рождения поэтессы. "В ее судьбе и в судьбах людей, составлявших ее окружение, как в зеркале, отразились и судьбы русского искусства, и история России в ХХ веке, - отметили организаторы смотра. - Прижизненные портреты Анны Ахматовой сохраняют очарование ее непосредственного присутствия и позволяют воссоздать ее облик на разных этапах жизни".

Николай Рерих

Выставка "Николай Рерих. В поисках Шамбалы" проходит в год, когда исполняется 145 лет со дня рождения выдающегося деятеля русской культуры. На экспозиции представлены 74 произведения искусства из собрания Русского музея: картины так называемого русского периода творчества Рериха, станковые полотна и натурные этюды индийского периода жизни мастера 1930-1940-х годов.

Организаторы смотра напомнили, что Рерих - фигура мирового масштаба. "Его именем названо около 80 обществ в Европе, Америке, Азии, - подчеркнули они. - Рерих инициировал специальное воззвание к мировому сообществу, известное под названием "Пакт Рериха" - первый в истории международный договор о защите культурного наследия".

"В результате революционных событий в России Рерих оказался за рубежом, - отметили организаторы смотра. - С 1925 по 1928 год Рерих провел экспедицию по труднодоступным районам Индии, Монголии и Тибета". "В 1930-1940-е годы художник практически не писал ничего другого, кроме гор. Исключение составили несколько картин на темы русской истории и мифологии", - добавили они.