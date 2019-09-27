Новый сезон Свердловской филармонии открылся с аншлагом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Новый, 84-й по счету, концертный сезон Свердловской филармонии открылся в пятницу концертом-посвящением венскому классику Людвигу ван Бетховену, сообщил ТАСС заместитель директора филармонии Рустем Хасанов.

Уральский академический филармонический оркестр исполнил увертюру к балету "Творения Прометея", Концерт №3 для фортепиано с оркестром и Симфонию №5 Бетховена.

"Сегодня в филармонии праздник - открытие предъюбилейного 84-го сезона. Зал сегодня полон, нет ни одного свободного места. Программа замечательная - мы открываемся музыкой Бетховена, и тем самым Свердловская филармония открывает Год Бетховена, посвященный 250-летию со дня рождения великого композитора", - сказал Хасанов.

Кроме того, по словам Хасанова, жители свердловского города Сысерть в пятницу впервые смогли посмотреть в виртуальном концертном зале трансляцию концерта из большого зала филармонии. "Именно сегодня в семье из 79 филармонических собраний Свердловской области присоединилось филармоническое собрание Сысерти, где руководители города, интеллигенция, учащиеся музыкальных школ и любители музыки пришли в муниципальную библиотеку, чтобы стать свидетелями первой прямой трансляции с большого зала филармонии", - добавил замдиректора Свердловской филармонии.

На концертный сезон 2019-2020 гг. у музыкантов филармонии запланировано участие в крупных международных фестивалях, сообщил в среду художественный руководитель и главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра Дмитрий Лисс. Также артистов ждет выезд на главные российские концертные площадки и важные европейские гастроли, финальная точка которых - концерт в новом престижном зале Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия).

Свердловская филармония - одна из старейших филармоний России, была основана в 1936 году. Филармония имеет семь филиалов концертного зала в городах Свердловской области и виртуальный концертный зал. Проводит более 2000 концертов в сезоне. В афише - имена тех, кто в настоящее время определяет эталон отечественного исполнительского искусства.