В Чехии открылся фестиваль современного российского кино

ПРАГА, 27 сентября. /ТАСС/. Показом художественного фильма режиссера Тимофея Жалнина "Двое" начался в пятницу фестиваль современного российского кино "Новый русский фильм" в Чехии. Зал одного из самых престижных пражских кинотеатров "Синема-Сити" в расположенном в историческом центре города дворце "Славянский дом" был заполнен деятелями чешской культуры и искусства, представителями общественности, студентами, российскими соотечественниками и проживающими в республике гражданами других стран СНГ. Гостей приветствовал посол РФ в Чехии Александр Змеевский. Организаторы вручили специальный приз смотра кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Карену Шахназарову, передает корреспондент ТАСС.

"Шахназаров был удостоен этой награды за неоценимый вклад в развитие мировой кинематографии, а также за крупный вклад в укрепление культурных связей между Россией и Чехией", - сообщила ТАСС главный координатор программ фестиваля Наталья Судленкова.

"Фестиваль проходит в пяти городах - Праге, Остраве (северо-восток республики - прим. ТАСС), Пльзене (Западная Чехия), Брно и Злине (юго-восток страны). Это уже второй сезон фестиваля. Впервые смотр с большим успехом прошел в республике в ноябре прошлого года. Как и в прошлый раз патронаж над ним осуществляет президент Чехии Милош Земан", - подчеркнула Судленкова.

На смотре более 40 фильмов

Фестиваль продлится до 20 октября. Зрители увидят более 40 фильмов. Они демонстрируются с оригинальной звуковой дорожкой и субтитрами на чешском языке.

Чешские зрители увидят художественные, документальные и мультипликационные фильмы. В их числе "Великий северный путь", "Братство", "Любовницы", "Домовой", "Миллиард", "Балканский рубеж", "На Париж", "Сестренка", "Нуреев. Сто дней одиночества" и "Лед". Российские мастера кино создали картины в разных жанрах.

"Запланированы встречи зрителей с киноактерами: Павлом Крайновым, Павлом Чинаревым, Дмитрием Ендальцевым, Анной Чиповской, Анастасией Уколовой, Натальей Вдовиной и другими. Свои работы представят режиссеры и продюсеры: Павел Лунгин, Владимир Битоков, Антон Коломеец, Вадим Быркин, Федор Попов, Борис Акопов и Антон Кириллов", - сказала Судленкова.

Кроме того, запланированы встречи зрителей с путешественниками Федором Конюховым и Леонидом Кругловым, а также легендой советского баскетбола Иваном Едешко. Он представит на смотре картину "Движение вверх", рассказывающую о победе сборной СССР на мюнхенской Олимпиаде 1972 года.

Инициатива посольства РФ

Инициатором проведения смотра, как и в прошлом году, выступило посольство РФ в Чехии. Он проходит при поддержке Федерального агентства "Россотрудничество", Союза кинематографистов РФ и киностудии "Мосфильм". Организатором кинофорума является специализирующееся в области чешско-российских коммуникационных проектов агентство Essential Communication.

"Целью нашей инициативы было стремление максимально широко познакомить чешскую общественность с новинками российского кино. Для показа отобраны лучшие ленты последних лет. Кинопраздник должен стать полноценной презентацией богатейшей культуры нашей родины", - заявил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин.