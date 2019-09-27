Владимир Спиваков даст юбилейный концерт с программой-сюрпризом

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Народный артист СССР, дирижер и скрипач Владимир Спиваков в субботу даст юбилейный концерт "Автопортрет", программа которого пока держат в секрете. На сцену Светлановского зала Московского международного Дома музыки (ММДМ) с маэстро выйдут его друзья, сообщила пресс-служба площадки.

Владимир Спиваков 12 сентября отметил 75-летие.

"Свой юбилей маэстро отмечает за дирижерским пультом, в кругу друзей и коллег. Гостей ждет программа-сюрприз", - сказали в пресс-службе.

Известно, что режиссерами вечера выступят Кирилл Серебренников и Марина Брусникина. Маэстро Спиваков продирижирует возглавляемым им Национальным филармоническим оркестром России. "Автопортрет" будут транслировать в прямом эфире телеканала "Культура".

Концерт дополнит выставка фотографа Юрия Роста, который запечатлел Спивакова во время гастролей в его привычном амплуа - исполнителя и дирижера.

Владимир Спиваков - художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", основатель и президент Московского международного Дома музыки. Лауреат Государственной премии СССР (1989) и РФ (2012), обладатель почетного звания "Артист мира ЮНЕСКО". Незадолго до праздничной даты маэстро был удостоен одной из высших государственных наград Российской Федерации - ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, присужденного Спивакову "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".