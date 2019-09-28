Бал пушкинской эпохи представили на фестивале в усадьбе "Остафьево"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Классический бал пушкинской эпохи стал главным событием проходящего в субботу в Государственном музее-усадьбе "Остафьево" - "Русский Парнас" в Москве первого исторического фестиваля "Война и Миръ". Бал организовали с участием клубов исторической реконструкции.

Организаторы фестиваля, который посвящен классическому периоду русской литературы и культуры, воссоздали дворянскую жизнь первой половины XIX века. "Фестиваль проходит впервые и несет просветительскую функцию, демонстрируя период расцвета усадебной жизни - первую половину XIX века. Название "Война и Миръ" - это собирательный образ, отражающий суть той эпохи", - рассказал директор музея-усадьбы Юрий Евтюхин.

Кроме бала, для гостей подготовлена интерактивная программа дворянских развлечений, мастер-классы и лекции, а также смотр солдат периода Наполеоновских войн и знакомство с военным бытом.

"Наша миссия как реконструкторов - показать современной молодежи, что мир вокруг интересен, что война 1812 года - это хоть и кровопролитная, но красивая война: одежда кирасир и оружие того времени, амуниция для лошадей - все это произвело впечатление на гостей фестиваля и, надеюсь, он им запомнится надолго", - рассказала ТАСС соорганизатор проекта, фотохудожник Наталья Цуканова.

Усадьба связана с именами российских историков и писателей: в ней жил и работал над "Историей государства Российского" Николай Карамзин, гостили русские поэты и писатели Александр Пушкин, Василий Жуковский, Николай Гоголь. Это уникальный памятник русской архитектуры конца XVIII - начала XIX вв., являющийся объектом исторического и культурного наследия федерального значения.

Фестиваль "Война и Миръ" проводится музеем-усадьбой совместно с Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия им. Лихачева. Организаторы рассчитывают, что праздник станет ежегодным и привлечет внимание множества клубов исторической реконструкции.