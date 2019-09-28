Фестиваль симфонической музыки имени Темирканова состоится в Нальчике 4 октября

НАЛЬЧИК, 28 сентября. /ТАСС/. Восьмой Международный фестиваль симфонической музыки имени народного артиста СССР, руководителя академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова откроется в Нальчике концертом симфонического оркестра Кабардино-Балкарии, сообщили ТАСС в Минкультуры Кабардино-Балкарии (КБР).

"4 октября начинается восьмой Международный фестиваль симфонической музыки имени Юрия Темирканова, после церемонии открытия в Музыкальном театре города Нальчика выступит симфонический оркестр Кабардино-Балкарии им. Бориса Темирканова", - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля состоятся пять концертов.

"7 октября всемирно известный испанский виртуоз игры на кларнете Хорхе Понса исполнит произведения Моцарта и Бетховена. 1 ноября в рамках фестиваля на сцене Музыкального театра состоится концерт молодых исполнителей. 14 ноября с произведениями Рахманинова выступит прославленный аргентинский пианист Мигель Анхель Шебба, 29 ноября ожидается концерт первого солиста оркестра Большого театра Николая Попова (флейта)", - отмечено в сообщении.

Начало всех концертов в 18:30.

Фестиваль организуют Министерства культуры России и КБР. Программа фестиваля рассчитана на период с 4 октября по 29 ноября.