Лев Додин поставил оперу Верди "Луиза Миллер" в Италии

РИМ, 28 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Прославленный российский режиссер Лев Додин поставил оперу Джузеппе Верди "Луиза Миллер" для Международного фестиваля Верди. Премьера постановки состоялась в субботу на родине выдающегося итальянского композитора (1813-1901) в Парме.

Бессменный глава санкт-петербургского Малого драматического театра не в первый раз обращается к опере, причем большинство оперных постановок Додиным было сделано именно в Италии. "В Италии ко мне как оперному режиссеру сравнительно привыкли, я достаточно много ставил: во Флоренции - "Электру", "Леди Макбет Мценского уезда", который был премирован как лучший оперный спектакль, "Отелло" Верди, в "Ла Скала" - "Мазепу", - рассказал режиссер по телефону корреспонденту ТАСС. Додину посчастливилось работать с выдающимися дирижерами, среди которых были Клаудио Аббадо (1933-2014), Мстислав Ростропович (1927-2007).

На этот раз его пригласила дирекция одного из крупнейших оперных фестивалей реализовать уникальный проект: опера на сюжет пьесы Фридриха Шиллера "Коварство и любовь" исполняется в средневековой церкви Святого Франциска. Сакральное пространство продиктовало многие аспекты постановки, которую Додин сравнил с литургией. "Особенность этого спектакля в том, что он идет не в театре, не на сцене, а придуман для церкви. Музыка звучит как естественное продолжение разговора с Богом. Интересно было придумать спектакль, который можно было играть только в этом месте", - поделился Додин.

Опера как молитва

"Верди - это национальное достояние, и с его исполнением связана огромная традиция, - продолжил режиссер, - и не хотелось ее грубо нарушить, но в то же время сделать оперу современным драматическим повествованием, хотелось создать музыкально-драматическое действо, как таким действом является литургия, которая имеет свою драматургию, развитие, мизансцену". По его словам, он хотел, чтобы "Луиза Миллер" "зазвучала литургией по любви". "Грустная, нежная, грозная песня любви становится у великого Верди грустной, нежной, грозной молитвой о человеке, о его силе, его слабости, его уязвимости, которые творят из человека с одинаковым успехом и жертву, и палача. Сущность зла такова, что, уничтожая все доброе, оно уничтожает и само себя", - отметил он.

Додин в этой постановке работал преимущественно с итальянскими артистами, в чем ему очень помогла его давняя знакомая - переводчик из Питера Лара Кольци, которая живет во Флоренции и не в первый раз работает с российскими деятелями искусств. Итальянские артисты, по словам Додина, оказались очень гибкими, внимательными и отзывчивыми. Эта постановка стала важным дебютом для исполнительницы заглавной партии Луизы - молодой сопрано Франчески Дотто, для которой это первая такая значительная работа.

Автором декораций и костюмов выступил Александр Боровский, который постоянно сотрудничает с Додиным и в том числе оформлял спектакль "Коварство и любовь", идущий в Малом драматическом театре с 2012 года. А вот оперу "Луиза Миллер" можно будет после премьеры еще увидеть только три раза - в Парме. Причем это первый и последний спектакль в церкви Святого Франциска, где только что завершились восстановительные работы. Пока она не освящена, но уже через год будет обратно передана под службы.