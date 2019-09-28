ТАСС открыл фотовыставку о театральной жизни регионов Северного Кавказа

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка "Театр в объективе ТАСС" открылась в субботу в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени В. В. Тхапсаева. В экспозицию включено около 30 архивных и современных работ фотокорреспондентов агентства, рассказывающих о театральной жизни регионов Северного Кавказа более чем за полувековой период - с 1966 по 2018 год.

Выставку посетили заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

"Это уникальные кадры, которые мы нигде ранее не видели. Здесь и фотографии Владимира Тхапсаева, чье имя носит наш театр, и ансамбля "Алан". Это история, запечатленная в кадре, очень важная для искусства Северного Кавказа, для Северной Осетии в частности. ТАСС сделал нам щедрый подарок и подарил эти фотографии, они займут достойное место в театре", - рассказал ТАСС художественный руководитель Северо-Осетинского государственного академического театра, народный артист республики Владислав Колиев.

Главной темой выставки стали национальные театры. Отразившие в своих постановках яркую и самобытную культуру региона, они из поколения в поколение передают через песни и танцы историю кавказских народов.

Уникальная экспозиция

Большинство черно-белых кадров зрители увидят впервые: снимки получили вторую жизнь благодаря масштабному проекту по оцифровке исторического фонда фотографий ТАСС, реализованному агентством в 2016 году. В числе редких работ - фотографии народного артиста СССР Владимира Тхапсаева (1974), а также Барият Мурадовой (1976), блиставшей на сцене Дагестанского государственного кумыкского музыкально-драматического театра имени А. Салаватова. В экспозицию вошли и ранее неизвестные кадры с премьеры первой дагестанской оперы "Горцы" композитора Ширвани Чалаева в Ленинградском академическом Малом театре оперы и балета (1971), с выступления государственного ансамбля народного танца Северной Осетии "Алан" (1977), с первого представления на новой сцене Махачкалинского музыкально-драматического театра (1984), снимки участников детского коллектива художественной самодеятельности города Новопавловска Ставропольского края (1987) и другие работы.

Фотокорреспонденты ТАСС также запечатлели фестивальную жизнь региона, участие творческих коллективов в гастрольных поездках по стране. Это и выступление артистов государственного театра "Нарты" в 2001 году в Москве на Всемирной театральной олимпиаде, где они представили оригинальное прочтение шекспировского "Гамлета", и сцена из спектакля "Горы Кавказа, приветствую вас! М. Лермонтов" Дагестанского государственного театра кукол, а также постановка "Махмуд и Муи" Аварского музыкально-драматического театра, которые зрители видели на театральном фестивале "Воспевшие Дагестан" в 2016 году в Махачкале.

Авторы представленных на выставке работ - известные журналисты ТАСС, создавшие настоящую фотолетопись регионов Северного Кавказа: Рудольф Дик, Валентин Кузьмин, Максим Блохин, Роман Денисов, Михаил Джапаридзе, Елена Афонина. Через объективы своих фотокамер они смогли рассказать зрителям о духовном и нравственном богатстве народов Северного Кавказа, глубоких культурных традициях и колорите этих удивительных по красоте мест.

ТАСС выступает официальным информационным партнером Года театра в России и является активным участником театрального марафона. С начала 2019 года агентство уже представило свои фотовыставки во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Воронеже и Астрахани.