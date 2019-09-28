Спиваков поделился со зрителями воспоминаниями на юбилейном концерте "Автопортрет"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Народный артист СССР Владимир Спиваков в субботу выступил на юбилейном концерте "Автопортрет" в Московском международном Доме музыки в качестве дирижера и скрипача, а также поделился с публикой любимыми историями.

"Маэстро сказал мне секретную программу своих любимых произведений, которые он хочет играть и дирижировать. А я, в свою очередь, уговорил его рассказать те истории, которые он обычно рассказывает в кругу друзей. Я не знаю, как это выйдет, потому что он мне честно сказал: "Я никогда одновременно не дирижировал и не разговаривал", - поделился с журналистами перед началом концерта режиссер вечера Кирилл Серебренников.

Над постановкой также работала Марина Брусникина. Выступление Спивакова, который 12 сентября отметил 75-летие, публика встретила продолжительными аплодисментами.

Автопортреты маэстро

Спиваков открыл концерт в качестве солиста: с пианистом Александром Гориболем он исполнил "Зеркало в зеркале" Арво Пярта. А перед этим рассказал о загадочном совпадении: Пярт посвятил ему это сочинение, не зная, что во время болезни в Нидерландах маэстро не смог узнать собственное отражение. "Я после этого стал думать, что случайного ничего не бывает", - признался скрипач.

Воспоминания и рассуждения Спивакова сопровождали каждый номер, которые дополнял видеоряд художника Ильи Шагалова.

Евгений Миронов и Ксения Раппопорт в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением Спивакова зачитали "Признания в любви" из переписки Петра Чайковского и баронессы Надежды фон Мекк.

"Для меня Спиваков - это человек-гармония, который сочетает в себе изящно очень много вещей, - отметил Миронов. - Это и руководство двумя лучшими оркестрами, и огромная работа благотворительного фонда [Спивакова], который вырастил уже целое поколение талантливых артистов, это и приглашение в Дом музыки звезд мировой оперы, мировых музыкантов. Все это он делает легко, по-моцартовски".

Раппопорт рассказала о невероятной заботе, которую маэстро оказывает своим друзьям, и помощи фонду "Дети-Бабочки". "Я хочу поздравить всех нас, любого человека, который попадает в орбиту любви и добра Спивакова", - сказала она журналистам.

В числе любимых сочинений маэстро, которые звучали на концерте, также оказались "Тихая молитва" Гии Канчели в исполнении виолончелиста Петра Гладышева, и танго из кантаты "История доктора Иоганна Фауста" Альфреда Шнитке, где вокальную партию исполнила меццо-сопрано Ива Биттова. Кульминацией вечера стала "Поэма экстаза" Александра Скрябина.

Владимир Спиваков - художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", основатель и президент Московского международного Дома музыки. Лауреат Государственной премии СССР (1989) и РФ (2012), обладатель почетного звания "Артист мира ЮНЕСКО". Незадолго до праздничной даты маэстро был удостоен одной из высших государственных наград РФ - ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, присужденного "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".