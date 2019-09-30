Русский музей планирует реставрацию поврежденной вандалом ограды Михайловского дворца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Дирекция Русского музея планирует реставрацию ограды его главного здания - Михайловского дворца, которая была повреждена вандалом, сообщили ТАСС в пресс-службе музея в понедельник.

Ограда парадного двора с воротами на площади Искусств в Санкт-Петербурге, возведенная в 1819-1825 годах, входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Дворец Великого князя Михаила Павловича (Русский музей Императора Александра III)". В воскресенье на ней была сделана надпись белой краской.

"Инцидент, увы, был. Надпись вчера устранили, сейчас обсуждается вопрос о реставрации чугунного цоколя парадной решетки и подсчитывается ущерб, нанесенный музею. Реставрационные работы будут согласовываться с КГИОП [Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга]", - сообщили ТАСС в пресс-службе Русского музея.

В управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили о задержании подозреваемого, сотрудники ведомства передали его в отдел полиции. "Подозреваемый в вандализме был задержан в этот же день", - сказали в управлении.

Михайловский дворец построен в первой трети XIX века по проекту архитектора Карла Росси. Он расположен на площади Искусств в центре Санкт-Петербурга. От площади его отделяет чугунная ограда с воротами, которая соединяет боковые флигели дворца, образуя парадный двор. Центральные ворота украшены набором атрибутов бога войны Марса, характерным для стиля высокого классицизма.