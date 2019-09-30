Фестиваль "Территория" представит 14 спектаклей из семи стран в Москве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. XIV Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория", который пройдет в Москве с 10 по 24 октября, представит 14 постановок из России, Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Франции и других стран.

"Спектакль, которым откроется фестиваль, - "Сайгон", его режиссер-француженка с вьетнамскими корнями Каролин Нгуен. Постановка посвящена вопросам колониального сознания. Это французская история, но проблема универсальная, которая и у нас очень много обсуждается", - сказал на пресс-конференции в понедельник арт-директор фестиваля Роман Должанский.

В программу смотра впервые за шесть лет вошли две оперы: "Русалка" Антонина Дворжака, которую поставил Тимофей Кулябин и "Октавия. Трепанация" Дмитрия Курляндского, постановку которой осуществил Борис Юхананов. Помимо этого, фестиваль представит спектакль "Медея" нидерландской компании Internationaal Theater Amsterdam. А швейцарский режиссер Мило Рау привезет постановку "Пять легких пьес", сюжет которой посвящен делу бельгийского маньяка Марка Дютру.

Фестиваль также покажет спектакль "Вакуум" швейцарского хореографа Филиппа Сэра, представляющий собой визуальный эксперимент, соединяющий современный танец и искусство оптической иллюзии. Зрители увидят соло американской танцовщицы и хореографа Мег Стюарт, которая в своих выступлениях исследует повседневные движения и состояния тела.

Завершит фестиваль спектакль Государственного молодежного театра Литвы и театра Meno Fortas - одна из последних работ режиссера Эймунтаса Някрошюса. "Мой любимый режиссер Эймунтас Някрошюс, финал фестиваля мы посвящаем этому гениальному режиссеру, пройдет показ его спектакля "Цинк (Zn)" и спектакль его ученика - Адомаса Юшки "Вымыслы", - сказал художественный руководитель фестиваля Евгений Миронов.

Всего события фестиваля охватят более десяти площадок, среди них: Театр Наций, Российский академический молодежный театр, Электротеатр "Станиславский", Московский музей современного искусства и другие.

Образовательная программа и спецпроекты

В рамках фестиваля традиционно пройдет обширная образовательная программа. Участники смогут посетить лекции режиссеров Тимофея Кулябина, Виктора Рыжакова, Адомаса Юшки, кинокритика Антона Долина, художественного руководителя театра HABAIT в Тель-Авиве Джейсона Хольта и других.

"Фестиваль "Территория" - это в первую очередь общение с молодыми людьми, возможность узнать, кто из них займет лидирующие позиции через 10-15 лет", - сказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Фестиваль "Территория" ежегодно проходит в Москве на протяжении 14 лет. Это крупнейшая российская платформа, которая объединяет существующее вне жанровых границ актуальное искусство. В арт-дирекцию смотра входят народный артист России Евгений Миронов, Роман Должанский, народная артистка России Чулпан Хаматова, художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.