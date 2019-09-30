В Крыму начала работу последняя в 2019 году смена форума "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Последняя в этом сезоне смена форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" открылась в понедельник в крымском городе Судак. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе форума.

"30 сентября в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" стартует заключительная в 2019 году творческая резиденция - "Таврида Лит". До 5 октября здесь соберутся 200 писателей, поэтов и литературных критиков со всей страны. Вместе с экспертами и лауреатами ведущих литературных премий страны молодые литераторы будут оттачивать мастерство владения словом, узнают все о тенденциях в современной российской литературе, а также познакомятся с секретами внутренней писательской кухни", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участники смены смогут встретиться с писателями и экспертами. На форум приедут Сергей Шаргунов, Роман Сенчин, Шамиль Идиатуллин, Екатерина Матюшкина, Ольга Новикова и основательница школы "Хороший текст" Мария Голованивская. Пройдет скайп-встреча с Гузель Яхиной и Еленой Шубиной. Также запланирована беседа с публицистом, политологом и телеведущим Анатолием Вассерманом.

Отмечается, что "Литературная газета" готова будет напечатать у себя лучшие работы участников. А в рамках грантового конкурса каждый из участников сможет получить на реализацию своей идеи до 3 млн рублей.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - Арт" (20-26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.