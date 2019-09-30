Фильм Stroge получил первый приз фестиваля "Вознесенский Fest"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Фильм Stroge режиссера Екатерины Селенкиной получил главный приз Первого фестиваля студенческих фильмов "Вознесенский Fest". Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Центра Вознесенского, являющегося организатором смотра.

"29 сентября 2019 года состоялось торжественное вручение призов Первого фестиваля студенческих фильмов "Вознесенский Fest", организованного Центром Вознесенского. Первый приз получил фильм Stroge режиссера Екатерины Селенкиной в номинации "За изображение, документальность и невыговариваемую любовь". Второй приз получил фильм "Он везет свой грузовик" режиссера Кирилла Проскурина "За детали, ребенка и рану", - говорится в сообщении.

Третий приз присудили фильму "Инженер Федорович" режиссера Елены Мургановой с формулировкой "За бабушку, анимацию и Вивальди". В жюри фестиваля вошли: кинорежиссер, лауреата международных кинопремий Елизавета Стишова, драматург и сценарист Валерий Печейкин, киновед, кинокритик Денис Вирен.

Директор Центра Вознесенского Ольга Варцева отметила, что в следующем году фестиваль пройдет во второй раз и будет носить международный характер. Всего за три дня работы фестиваля было показано 35 фильмов шести московских киношкол: Московской школы кино, Московской школы нового кино, Государственного института кино и телевидения, Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, Всероссийского государственного института кинематографии им. Сергея Герасимова, Высших курсов сценаристов и режиссеров.