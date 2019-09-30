В Адыгее пройдет международный фестиваль мастеров искусств "Мир Кавказу"

МАЙКОП, 30 сентября. /ТАСС/. Адыгея примет ХХ международный фестиваль мастеров искусств "Мир Кавказу". Национальную культуру представят регионы Юга страны, а также Абхазия и Южная Осетия, сообщила ТАСС в понедельник заместитель руководителя Центра народной культуры республики Фатима Анчек.

"Адыгея второй раз принимает фестиваль "Мир Кавказу", который пройдет в регионе с 3 по 6 октября. Национальную культуру представят творческие коллективы и сольные исполнители из всех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Абхазии и Южной Осетии. Мы ожидаем, что в выставке декоративно-прикладного и изобразительного искусства поучаствуют также мастера из Турции и Сирии", - сказала она.

Посетителей ждут народная музыка, песни и танцы. На фестивале пройдет конференция "Формирование толерантности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Северного Кавказа", а также заседание координационного совета по культуре и искусству ассоциации экономического взаимодействия "Юг", уточнила Анчек.

"Программа фестиваля рассчитана на три дня. Парад участников, выступления, концерты, обсуждение вопросов сохранения национальной культуры - все это продолжит добрую традицию по укреплению этнокультурных связей, настроит на поиски новых форм сотрудничества между творческими коллективами регионов России", - добавила собеседница агентства.

Фестиваль "Мир Кавказу" был основан в 1996 году. Его идейным вдохновителем выступил музыкант, дирижер, художественный руководитель Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев, поэтому первый фестиваль состоялся во Владикавказе.