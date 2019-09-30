В Ингушетии пройдут гастроли Ставропольского театра драмы

МАГАС, 30 сентября. /ТАСС/. Гастроли Ставропольского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова пройдут в Ингушетии в рамках Всероссийского театрального марафона с 7 по 10 октября, говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры Ингушетии.

"С 7 по 9 октября на базе Государственного драматического театра имени И. М. Базоркина в рамках Всероссийского театрального марафона пройдут гастроли Ставропольского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова", - говорится в сообщении.

7 октября пройдет церемония передачи эстафеты Всероссийского театрального марафона Ингушетии.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в нем участвуют все 85 регионов страны. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются на гастроли и передают специальный символ марафона следующему участнику. Подведение итогов состоится на полях Международного культурного форума, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.