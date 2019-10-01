В Дербенте планируют построить канатную дорогу от набережной к крепости Нарын-Кала

ДЕРБЕНТ /Республика Дагестан/, 1 октября. /ТАСС/. Власти дагестанского города Дербент планируют до 2024 года построить канатную дорогу от набережной к популярной среди туристов древней крепости Нарын-Кала, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил ТАСС начальник управления архитектуры и градостроительства Дербента Иса Магомедов.

"Мы планируем построить канатную дорогу, чтобы связать берег моря с крепостью. Было рассмотрено несколько вариантов типов и траекторий канатной дороги, уже в этом году приступаем к разработке проекта планировки, в следующем году будем разрабатывать проектно-сметную документацию. Реализация запланирована до 2024 года, может быть, раньше", - сказал Магомедов.

На возведение канатки заложено 800 млн рублей, уточнил начальник управления. "Концепцию и траекторию мы уже отработали предварительно. Есть несколько компаний, которые имеют опыт проектирования канатных дорог в России. Но все будет определено в рамках конкурса на разработку проектной документации", - добавил он.

В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.

Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км. Ежегодно город посещают десятки тысяч туристов.