Netflix снимет продолжение "Очень странных дел"

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Netflix снимет четвертый по счету сезон сериала "Очень странные дела" (Stranger Things). Этим займутся братья Мэтт и Росс Даффер, являющиеся режиссерами, сценаристами и продюсерами проекта. В понедельник в Twitter Netflix появился короткий видеоролик, в котором название сериала сначала сменилось цифрой 4, а потом надписью "Мы больше не в Хоукинсе". Имелся в виду вымышленный городок, где происходит действие "Очень странных дел".

we're not in hawkins anymore pic.twitter.com/Y4hayuPKvu — Stranger Things (@Stranger_Things) September 30, 2019

"Братья Даффер очаровали "Очень странными делами" зрителей всего мира, мы в восторге от перспективы продолжить партнерство с ними с тем, чтобы они привнесли воображение и фантазию в фильмы и сериалы, которые понравятся нашим подписчикам", - отметил Тед Сарандос, курирующий вопросы контента в сервисе. "Нам не терпится узнать, что приготовили братья Даффер на тот случай, когда их персонажи выйдут за пределы мира Вверх Ногами", - добавил он, имея в виду альтернативное измерение, которое, согласно сюжету сериала, существует параллельно с реальностью.