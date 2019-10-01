Netflix снимет продолжение "Очень странных дел"

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Netflix снимет четвертый по счету сезон сериала "Очень странные дела" (Stranger Things). Этим займутся братья Мэтт и Росс Даффер, являющиеся режиссерами, сценаристами и продюсерами проекта.
В понедельник в Twitter Netflix появился короткий видеоролик, в котором название сериала сначала сменилось цифрой 4, а потом надписью "Мы больше не в Хоукинсе". Имелся в виду вымышленный городок, где происходит действие "Очень странных дел".
we're not in hawkins anymore pic.twitter.com/Y4hayuPKvu— Stranger Things (@Stranger_Things) September 30, 2019
"Братья Даффер очаровали "Очень странными делами" зрителей всего мира, мы в восторге от перспективы продолжить партнерство с ними с тем, чтобы они привнесли воображение и фантазию в фильмы и сериалы, которые понравятся нашим подписчикам", - отметил Тед Сарандос, курирующий вопросы контента в сервисе. "Нам не терпится узнать, что приготовили братья Даффер на тот случай, когда их персонажи выйдут за пределы мира Вверх Ногами", - добавил он, имея в виду альтернативное измерение, которое, согласно сюжету сериала, существует параллельно с реальностью.
"Очень странные дела" являются самым популярным сценарным проектом Netflix. Компания обычно не публикует замеры зрительской аудитории, однако 8 июля этого года сделала исключение. За первые четыре дня после премьеры третьего сезона этого сериала его посмотрели около 40,7 млн подписчиков. То есть больше, чем любой другой фильм или сериал от Netflix. Показательно, что 18,2 млн подписчиков за четыре дня посмотрели все восемь эпизодов третьего сезона.
По данным журнала The Hollywood Reporter, актеры Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин и Ноа Шнапп стали получать по $250 тыс. за каждый эпизод, добившись увеличения гонораров почти в 12 раз. Заработки более опытных актеров - Вайноны Райдер и Дэвида Харбора - возросли до $350 тыс.
Компания Netflix основана в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года она производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи, среди которых "Карточный домик" (House of Cards), "Очень странные дела" (Stranger Things), "Сорвиголова" (Daredevil), "Нарко" (Narcos). В 2019 году одна из картин Netflix - "Рома" (Roma) была удостоена трех "Оскаров" - за лучшую режиссерскую и операторскую работу, а также как "Лучший фильм на иностранном языке".