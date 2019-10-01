В регионах ПФО начались телепоказы спектаклей фестиваля "Театральное Приволжье"

ТАСС, 1 октября. Телевизионные показы школьных и студенческих спектаклей, вышедших в финал фестиваля "Театральное Приволжье", стартуют 1 октября в регионах Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом ТАСС сообщили в аппарате полномочного представителя президента в ПФО.

"С 1 октября во всех регионах ПФО впервые в России одновременно стартует телевизионный показ школьных и студенческих спектаклей фестиваля "Театральное Приволжье", - сказали в аппарате.

Трансляции будут идти в течение 28 дней на 14 региональных каналах, которые вещают на 21-й кнопке, а также на информационном канале кабельной сети "Дом.ру". Видеоверсии всех спектаклей-конкурсантов можно посмотреть также на сайте проекта.

"Театральное Приволжье" - одно из крупных мероприятий Года театра, объявленного указом президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО. На первом этапе в проекте приняли участие 94 студенческих и 331 школьный театральный коллектив. Конкурсные спектакли посмотрели около 114 тыс. человек.

Выбор победителей из числа 28 финалистов пройдет в прямом эфире с помощью зрительского смс-голосования. "Победители "Театрального Приволжья", занявшие первые места в своих категориях, получат по 200 тыс. руб. на постановку следующих спектаклей, за вторые места - по 140 тыс. руб., за третьи - 100 тыс. руб.", - отметили в аппарате полпреда. Церемония награждения финалистов пройдет в Нижнем Новгороде в декабре 2019 года.

Как пояснили в аппарате полпреда, молодые актеры не только соревнуются в сценическом мастерстве, но и активно участвуют в социальных акциях. "Так, победители регионального этапа в Кировской области показывают постановку в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в детских реабилитационных центрах, а самарцы подготовили театральный квест для воспитанников областного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Иволга", - сообщил собеседник агентства.