Мемориальную доску могут установить на доме, где жил Марк Захаров

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московские власти намерены помочь в установке мемориальной доски на доме в Москве, где жил народный артист СССР, режиссер Марк Захаров. Об этом сообщил во вторник на гражданской панихиде в театре "Ленком" председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Он отметил, что для увековечивания памяти знаменитых людей должно пройти несколько лет со дня их смерти. "Марк Анатольевич не нуждается в том, чтобы время подтвердило его гениальность, - считает Герасимов. - Уверен, что в самое ближайшее время коллектив "Ленкома" выйдет с предложением установки памятной доски на доме, где жил Захаров. И она будет установлена, без всякого сомнения".

Герасимов добавил, что также коллектив предложил назвать "Ленком" именем Захарова. "Думаю, и это решение будет поддержано властями Москвы", - сказал он. "Это надо обязательно сделать", - подчеркнул директор театра Марк Варшавер.

Коллеги о Захарове

На гражданской панихиде, на которую пришли несколько тысяч человек, выступают коллеги и друзья Захарова. "Так странно приходить в этот театр не на премьеру, а на такое трагическое событие, - сказал на панихиде художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов. - Мне повезло - из 74 прожитых мною лет я 54 года знал Марка Анатольевича. Я был свидетелем первых режиссерских шагов Захарова в Студенческом театре МГУ".

"Я на всю жизнь запомню один завет, который мне дал мастер, - продолжил Хазанов. - Когда я как-то выходил на сцену, он посоветовал мне: "Помните - покороче. Это самое главное". И я хочу сегодня обратиться к Марку Анатольевичу и сказать: "Слишком коротко".

Художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский, который начинал свой творческий путь в то же время, что и Захаров, напомнил, что одна из первых постановок режиссера называлась "Хочу быть честным". Как считает Розовский, эта фраза стала девизом для всех шестидесятников. По словам Розовского, Захаров был "настоящим театральным вождем". Он пообещал "попробовать продолжать дело режиссера".

Последнее "прощай"

Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни от повторного воспаления легких. Проститься с ним пришли министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров, гендиректор Большого театра Владимир Урин, худруки московских театров Владимир Машков, Олег Меньшиков, Алексей Бородин, Константин Богомолов, актеры Александр Лазарев-младший, Дмитрий Дюжев, Андрей Леонов, Сергей Степанченко и другие.

Церемония продлится до 14:00 мск. Из театра траурный кортеж отправится на Новодевичье кладбище, где пройдут похороны. Захаров будет похоронен рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова.