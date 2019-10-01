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Северный Кавказ

Кабардино-Балкария приняла от КЧР эстафету Всероссийского театрального марафона

Церемония передачи символа марафона состоялась в зале государственного Музыкального театра

НАЛЬЧИК, 1 октября. /ТАСС/. Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесии показал во вторник в Нальчике спектакль народного артиста РФ Хасана Биджиева по пьесе Максима Горького "Васса Железнова". Таким образом Кабардино-Балкария приняла от Карачаево-Черкесии эстафету Всероссийского театрального марафона.

Церемония передачи символа марафона состоялась во вторник в зале государственного Музыкального театра. Как отметил министр культуры КЧР Рамазан Бороков, 2019 год объявлен между Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией перекрестным годом.

"Четвертый день идет театральный марафон в Северо-Кавказском федеральном округе <...> Этот символ хочу передать Кабардино-Балкарской Республике, уверен в том, что он даст возможность еще больше процветать нашему театральному искусству", - сказал он на церемонии.

В фойе Музыкального театра была развернута выставка, рассказывающая о жизни театров Кабардино-Балкарии. На экспозиции, в частности, были представлены костюмы, которые надевают артисты.

Кабардино-Балкария передаст символ театрального марафона Ставропольскому краю 4 октября. Государственный Музыкальный театр республики повезет три спектакля: "Гимн восходящему солнцу" Аслана Готова, спектакль Леонида Филатова "Про Федота стрельца" и оперетту Узеира Гаджибекова "Аршин Мал Алан".

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику. Подведение итогов театрального марафона состоится на Международном культурном форуме, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.

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