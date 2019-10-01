Музей Черномырдина представил в Париже свою первую художественную выставку

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Музей Черномырдина представил во вторник вечером свою первую художественную выставку в столице Франции. Она развернута в Российском православном духовно-культурном центре на левом берегу Сены.

Вернисаж экспозиции "Братья Буровы: русское абстрактное и реалистическое" собрал в залах центра многочисленных французских поклонников русского искусства. Открывая экспозицию, посол РФ в Париже Алексей Мешков назвал выставку, подготовленную музеем Черномырдина в оренбургском селе Черный Отрог, ярким отражением многообразия России.

В преддверии "Русских сезонов"

"В этом географическом и культурном многообразии заключена сила России", - отметил дипломат. По его словам, выставка работ художников из Оренбургской области свидетельствует об активном развитии российско-французских культурных связей. Посол поблагодарил сотрудников музея, носящего имя известного политика и дипломата Виктора Черномырдина, за большую работу по подготовке экспозиции. Она проходит в преддверии "Русских сезонов" - фестиваля, в рамках которого Россия проведет во Франции в будущем году концерты, выставки и другие культурные акции более чем в 60 городах.

Как рассказала ТАСС генеральный директор музея в Черном Отроге Светлана Черномырдина, авторы представленных работ Александр и Владимир Буровы живут в селе Федоровка Оренбургской области. Творчество братьев продолжает две линии русской живописи - абстракции и реализма. Выставка подготовлена музеем Черномырдина в рамках проекта "Земля и земляки".

"Буровы - первые профессиональные живописцы в семье, - отметила глава музея. - Полотна Александра камерны и лиричны, тогда как у Владимира дар монументалиста. Но у них есть то, что роднит их профессионально: оба всю жизнь пишут родную Федоровку так, словно это и есть весь мир".

Особые узы

По словам Черномырдиной, Франция отнюдь не случайно избрана местом проведения выставки. Оренбургская область связана с ней особыми узами. Оренбургские корни были у двух всемирно известных писателей, членов Французской академии Жозефа Кесселя и Мориса Дрюона. "Дрюон приезжал в Оренбургскую область по приглашению Виктора Степановича и тепло вспоминал об этой поездке", - отметила собеседница агентства. Музей Черномырдина, сообщила она, планирует принять участие в "Русских сезонах" во Франции в 2020 году.

Уроженец Оренбургской области Виктор Черномырдин (1938-2010) занимал должности министра газовой промышленности СССР, первого главы "Газпрома", премьер-министра России (1993-1998), специального представителя президента РФ по урегулированию ситуации вокруг Союзной Республики Югославия (1999), посла России на Украине (2001-2009), а также советника президента РФ и спецпредставителя президента по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ.