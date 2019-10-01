"Петербург-Концерт" откроет сезон новосельем в здании Екатерининского собрания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Крупнейшая концертная организация России "Петербург-Концерт" откроет 2 октября первый сезон на новой площадке - в здании бывшего Екатерининского собрания на набережной канала Грибоедова. В премьерной программе "Живой орган" прозвучит русская и мировая классика в исполнении Государственного Рогового оркестра под управлением Сергея Поляничко.

"Петербург-Концерт" будет удивлять, чтобы и впредь с этим брендом было связано только высокопрофессиональное искусство в самых разных жанрах и направлениях - будь то эстрада, театр или симфоническая музыка. В новом пространстве у нас появится и киноэкран, что расширит нашу просветительскую работу. Все эти возможности открываются перед нами в ходе подготовки к нашему 90-летию", - сказала на пресс-конференции генеральный директор концертной организации Екатерина Артюшкина, в ведении которой около 20 творческих коллективов и более 300 артистов.

По ее словам, на основе новой техники организация готова "задействовать любые форматы и любые направления продвижения культуры, в том числе и социальные проекты".

В историческом здании Екатерининского собрания архитектора Оскара Мунца в первой четверти ХХ века репетировал первые "Русские сезоны" Сергей Дягилев, проходили спектакли театра "Кривое зеркало", заседали члены литературного кружка Корнея Чуковского, устраивались пышные маскарады и музыкально-драматические вечера. Это место связано с именами певца Федора Шаляпина, хореографа Михаила Фокина, балерин Матильды Кшесинской и Анны Павловой. На базе этого здания будет развиваться театрально-концертное направление. В то же время, как сообщила Артюшкина, за "Петербург-Концертом" остается Дом Кочневой на набережной Фонтанки, где продолжится показ камерных программ.

В числе крупных проектов наступившего сезона - ноябрьский музыкальный марафон Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя организации народного артиста России Сергея Стадлера. В течение одного вечера будут исполнены симфонические сочинения Франца Шуберта. Театр "АРТ" представит премьеру шоу-программы "Мы из мюзикла". Новые программы покажут камерный оркестр "Дивертисмент", ансамбли "Бис-квит", "Пятое колесо", казачий ансамбль "Атаман".

"Петербург-Концерт" ведет свою историю с 1931 года - с Ленинградского государственного объединения музыки, эстрады и цирка. В 1946 году первая в СССР государственная концертная организация была переименована в "Ленгосэстраду", а в 1965 году на ее базе был сформирован "Ленконцерт", поменявший название после переименования города. Ныне он вступил в свой 89-й сезон.