В Театре "Et Cetera" под руководством Калягина инсценировали роман Мариенгофа "Циники"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский театр "Et Cetera" под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина выпускает 2 октября первую премьеру нового сезона - спектакль по роману Анатолия Мариенгофа "Циники". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Молодой режиссер Полина Золотовицкая поставила спектакль "Циники" по роману Мариенгофа (1897-1962). Автором инсценировки стала тоже молодой драматург Полина Бабушина. В итоге спектакль, родившийся из самостоятельной работы молодых артистов, оказался достоин того, чтобы войти в репертуаре театра", - сказала собеседница агентства.

"Циники" Мариенгофа - это роман-провокация о любви в переломное время. Москва, 1918-1924 годы, идеалы революции, диктатура пролетариата, разруха, гражданская война, потом НЭП. Герои романа пытаются приспособиться к стремительно меняющейся реальности, но так до конца и не находят себе места в новой действительности, прокомментировала представитель пресс-службы.

По ее словам, молодые авторы спектакля увидели в этом тексте о циничном и безразличном к человеку времени как раз возможность поговорить о личности. О том, как эпоха ломает человека, и он сталкивается с собой, осознает свою порочность и свое бессилие.

"Действие спектакля - это воспоминание главного героя о том, как менялись его чувства, и как далеко он готов был зайти в стремлении "сделать вечной свою любовь" вопреки голоду, войне, новым идеалам эпохи и даже самой смерти. "Циники" - это рассказ-размышление о предельности любви", - пояснила представитель пресс-службы.

Она сообщила, что спектакль будет идти на сцене Эфросовского зала. В постановке заняты Елизавета Рыжих, Евгений Шевченко, Иван Косичкин, Александр Жоголь, Евгений Засецкий.