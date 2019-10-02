В октябре в Кабардино-Балкарии пройдет международный фестиваль поэзии

НАЛЬЧИК, 2 октября. /ТАСС/. Фестиваль поэзии пройдет в Кабардино-Балкарии (КБР) в честь 105-летия со дня рождения народного поэта республики, классика кабардинской литературы Алима Кешокова. Об этом в среду сообщили в министерстве культуры региона.

"8-16 октября в Кабардино-Балкарии состоится международный фестиваль поэзии "Всадник чести", - говорится в сообщении.

Фестиваль начнется 8 октября с показа в Нальчике художественного фильма "Лавина с гор", снятого режиссером Василием Журавлевым в 1958 году по сценарию Кешокова. 9 октября пройдет художественно-поэтический детский праздник "Вид с Белой горы". В республиканской Национальной библиотеке 10 октября состоится круглый стол, посвященный творчеству Кешокова. В тот же день в Музыкальном театре Нальчика планируется литературный вечер с участием гостей из Москвы, представителей Союзов писателей СКФО, ЮФО, Киргизии, Турции, Сирии, Абхазии и Южной Осетии. Гости фестиваля проведут встречи со школьниками и возложат цветы к памятнику поэта в Нальчике и в селении Шалушка (родное село поэта).

Алим Кешоков - кабардинский классик, вел активную политическую и общественную деятельность. Долгие годы он возглавлял Литфонд Союза писателей СССР, до этого был заместителем председателя Верховного Совета РСФСР. Герой социалистического труда, лауреат многих государственных и международных премий. Автор песен. В 1987 году режиссером Рафаэлем Гаспарянцом по дилогии "Вершины не спят" был снят художественный фильм.