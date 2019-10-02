Оперу, балет и музыкальный спектакль покажут в Ставрополе во время театрального марафона

СТАВРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Государственный музыкальный театр Кабардино-Балкарии приедет с гастролями в Ставрополь в рамках Всероссийского театрального марафона. В городе представят оперу, балетную постановку и музыкальный спектакль, сообщили в среду в пресс-службе краевого комитета по делам национальностей и казачества.

"Артисты представят современный балет "Гимн восходящему солнцу", музыкальное представление "Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца", знаменитую оперетту азербайджанского композитора Гаджибекова "Аршин мал алан", - говорится в сообщении.

Музыкальный театр будет показывать свои постановки в течение трех дней - с 4 по 6 октября. Спектакли представят на сцене Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова. Затем Ставропольский край передаст эстафету театрального марафона Ингушетии - краевой театр драмы отправится в Назрань.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он начался в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику. Подведение итогов марафона состоится на Международном культурном форуме, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.