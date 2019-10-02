Выставка фонда Луи Вюиттон стала самой посещаемой выставкой современного искусства в ГМИИ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Более 172 тыс. человек посетили выставку "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное", которая проходила в Пушкинском музее с 19 июня по 29 сентября. Таким образом, экспозиция стала самой посещаемой выставкой современного искусства в Пушкинском музее и самой помещаемой выставкой Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. Об этом сообщила ТАСС в среду руководитель отдела по работе с посетителями музея Марина Жучкова.

Итоговое количество посетителей выставки составило 172 тыс. 574 человека (в среднем около 1,88 тыс. посетителей в день). "Мы можем с уверенностью сказать, что посещаемость этой выставки в 2-2,5 раза превышает посещаемость любой другой выставки в Галерее. И даже если сравнивать ее посещаемость с выставками современного искусства, которые проходят в Главном здании музея, эта выставка тоже стала самой посещаемой", - сказала собеседница агентства.

Второй по масштабам выставкой она назвала "Густав Климт. Эгон Шиле", которая проходила в музее в 2017 году и собрала около 125 тыс. посетителей. "То есть, сразу такой резкий скачок. Конечно, выставка "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" была масштабная - она занимала все здание. На мой взгляд, если бы она шла не в летний период, а в осенне-зимний, то итоговая посещаемость могла составить около 200 тыс. человек", - сказала Жучкова.

На выставке можно было увидеть знаковые работы Альберто Джакометти, Ива Кляйна, Жан-Мишеля Баския, Энди Уорхола, Герхарда Рихтера, Зигмара Польке, Кристиана Болтански, Марины Абрамович, Маурицио Каттелана, Андреаса Гурски и других известных художников. Экспозиция включала 65 произведений, среди которых живопись, скульптура, фотография, световые и видеоинсталляции. Выставка занимала все пространство Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков и стала одним из крупнейших показов собрания за пределами Парижа с момента открытия Фонда. Все произведения выставлялись в России впервые.