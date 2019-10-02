ПЕКИН, 2 октября. /ТАСС/. Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман будет рад видеть в своей академии учащихся из Китая. Об этом хореограф заявил на пресс-конференции в преддверии гастролей в Пекине.

"Китайские артисты танцуют во всех театрах мира <...>. Не скрою, я мечтал, чтобы китайские артисты танцевали у меня в театре", - сказал Эйфман, отвечая на вопрос ТАСС о том, могут ли китайские дети учиться в Академии танца Бориса Эйфмана. "Если китайские дети захотят учиться в академии, я буду только рад", - добавил народный артист России.

Он также отметил, что за последние десятилетия "балет в Китае претерпел большие изменения". "Мой учитель, [русский балетный деятель, хореограф] Петр Гусев, в начале 60-х годов прошлого века был создателем русского классического балета в Китае. За годы китайский балет прошел огромный путь развития, нет ни одного международного конкурса балета, на котором бы участник из Китая не получил призового места", - добавил Эйфман.

Гастроли балета Эйфмана в Китае стартовали 5 сентября, Пекин станет последним - пятым - городом КНР, где выступят артисты в рамках первого в новом сезоне зарубежного тура. Труппа уже посетила китайские города Тяньцзинь, Шанхай, Нанкин и Гуанчжоу.

Выступления балета в Пекине пройдут со 2 по 8 октября в дни национальных каникул по случаю празднования 70-летия образования Китайской Народной Республики. Вниманию столичной аудитории представлены спектакли "Чайковский. PRO et CONTRA" (2 и 3 октября) - его артисты привезли в Пекин впервые, "Анна Каренина" (4 и 5 октября) и "По ту сторону греха" (7 и 8 октября). Труппа будет выступать на сцене театра Тяньцяо.