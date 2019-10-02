Сериал Хлебникова "Обычная женщина" завоевал ТЭФИ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сериал режиссера Бориса Хлебникова "Обычная женщина" завоевал ТЭФИ в номинации "Лучший телевизионный фильм/сериал". Церемония награждения проходит в Московском театре мюзикла, передает корреспондент ТАСС.

ТЭФИ в среду вручают в два этапа - ранее стали известны имена победителей в категории "Дневной эфир".

Главные роли в телефильме "Обычная женщина" исполнили Анна Михалкова, Евгений Гришковец, Александра Бортич, Аглая Тарасова и Татьяна Догилева. За детективным сюжетом скрывается драма семьи, история "женщины под 40", которая жертвует собой ради мужа и детей, но ее жертва оказывается никому не нужной - семья рассыпается на глазах. Продюсер телефильма Валерий Федорович сообщил, что "продолжение сериала начнет сниматься через две недели".

Лучшим режиссером телевизионного фильма/сериала признан сам Борис Хлебников ("Обычная женщина"). Он на церемонии не присутствовал. Лучшим актером телевизионного фильма/сериала назван Сергей Бурунов, сыгравший главную роль в комедийном сериале "Мылодрама" ("Пятница").

В аналогичной женской номинации ТЭФИ удостоена актриса Анна Михалкова за роль в сериале "Обычная женщина", который транслировал канал "ТВ-3". Принимая награду, Валерий Федорович отметил, что Михалкова завоевала множество наград за роль в этом телефильме, и ТЭФИ - одна из главных.

Награду в категории телевизионная многосерийная комедия/ ситком завоевал сериал "Полицейский с Рублёвки", выходящий на ТНТ.

О премии

В этом году подано рекордное количество заявок - 630. Призы будут вручены в 34 номинациях: 14 - в категории "Дневной эфир" и 20 - в "Вечернем прайме". Традиционно лауреаты награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.

С 2014 года организатором конкурса выступает Комитет индустриальных телевизионных премий. Весной 2018 года организаторы премии ТЭФИ утвердили новые правила голосования, согласно которым число экспертов от каждого учредителя премии (Первый канал, "Газпром медиа", ВГТРК, "ТВ Центр", "СТС Медиа", "Национальная медиа группа", Национальная ассоциация телерадиовещателей) возросло до 150 человек, всего голосуют более 1 тыс. экспертов (в 2017 году в расширенный состав жюри входили 70 человек.