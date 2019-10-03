Медведев поздравил Александра Рогожкина с 70-летием

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России, кинорежиссера Александра Рогожкина с 70-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

"Особый взгляд историка и художника, режиссерский талант, виртуозное владение языком кино - все это отразилось в ваших ярких комедиях, криминальных драмах, пронзительных фильмах о войне. Ваши работы - это всегда новая стилистика, оригинальные персонажи, глубокие размышления", - говорится в сообщении.

Премьер подчеркнул, что какую бы тему для своих картин ни выбрал режиссер, все они вызывают интерес и эмоции, заставляют думать и сопереживать. "И потому ваши фильмы всегда становятся заметным событием на международных и отечественных кинофестивалях. А главное - их очень любят зрители", - добавил он.

Рогожкин родился 3 октября 1949 года в Ленинграде. В 1972 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне - Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности "историк-искусствовед", а в 1981 году в Москве - режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова).

Режиссер поставил более 15 кинокартин, к большинству из них он также написал сценарии. Среди его работ такие фильмы, как "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Караул", "Блокпост", "Перегон". Рогожкин также снял несколько эпизодов детективных телесериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".