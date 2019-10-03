Спектакль по стихам Воденникова откроет проект МХАТ "Сезон стихов: Третья сцена. Поэзия"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский художественный академический театр им. Горького (МХАТ) открывает проект "Сезон стихов: Третья сцена. Поэзия". Цикл постановок, состоящий более чем из 20 спектаклей, в основе которых лежат стихи современных поэтов, будет показан в октябре и ноябре, сообщил в четверг на пресс-конференции продюсер проекта Иван Куприянов.

"Уникальность в том, что мы делаем большую антологию современной поэзии, мы... набираем пул авторов, которые, по нашему мнению, войдут в историю, такого еще никто не делал. Именно структурировано, выстроено люди разных поколений, живущие сейчас, у каждого своя авторская манера, свой авторский мир. Сделать один хороший спектакль - это не историческая задача, а вот сделать выборку - 20-30 поэтических спектаклей, которые идут постоянно и которые хочется смотреть один за другим - это сложно", - сказал он.

Открывает цикл 5 октября поэтический спектакль "Сезон стихов: Третья сцена МХАТ. Дмитрий Воденников". "Поэзия - это свобода. Я очень хорошо отношусь к чтению стихов актерами, потому что так они рассказывают свою историю", - отметил поэт.

По словам организаторов, формат каждого спектакля - "полуторачасовая апология поэта, органичное смешение стихов, литературоведческих экскурсов и актерской интерпретации поэзии". У каждой постановки есть свой автор, куратор и актер. В них примут участие артисты МХАТ и приглашенные звезды: Ирина Линдт, Агния Кузнецова, Ольга Кабо, Алиса Гребенщикова.

"Этот спектакль будет состоять не только из поэзии и актерского прочтения, это еще и музыка. Когда я ее первый раз услышала, у меня возникли совершенно новые впечатления. Очень здорово, что такой проект появился, потому что надо слушать поэтов, надо их читать - это развивает душу", - подчеркнула Линдт.

Проект реализуется в сотрудничестве с АНО "Созидательный вектор" при поддержке Министерства культуры РФ.

Открытые сцены МХАТ

Куприянов также рассказал ТАСС, что МХАТ создает на своей площадке на Тверском бульваре культурно-просветительский кластер для горожан. В ближайшую субботу в театре состоится презентация проекта "Открытые сцены МХАТ", который представит собой 14 площадок-пространств, кафе и книжный магазин, которые будут работать ежедневно с утра и до позднего вечера.

"Это новые пространства внутри здания, которые будут работать в формате масштабного культурно-просветительского кластера - там будут лекции, мастер-классы, театральные школы, в частности, "Лаборатория Лавровских" и детская театральная школа МХАТ, там будут практики тела, танцы, йога. Это синергетическое объединение разных видов человеческой деятельности. В субботу будет презентация, и дальше в режиме полного дня он будет работать. Это такая "республика духа" - там есть и историки, и философы, и поэты, конечно же, тоже", - добавил он.