В Ингушетии открылась передвижная выставка художника из Дагестана "Палитра красок"

МАГАС, 3 октября. /ТАСС/. Передвижная выставка "Палитра красок" художника Алимпаши Джамалдинова из Дагестана из 46 картин открылась в Государственном музее краеведения им. Тугана Мальсагова в Ингушетии, сообщила ТАСС сотрудница музея Зарета Местоева.

"В нашем музее открылась персональная передвижная выставка художника из Дагестана Алимпаши Джамалдинова "Палитра красок". В экспозиции представлено 46 картин, выставка будет работать две недели. Все представленные художником работы касаются обрядов, обычаев, игр вайнахов [самоназвание ингушей и чеченцев - прим. ТАСС]", - сказала Местоева.

По ее словам, все представленные в выставке картины написаны художником в течение последних лет.

"Это картины и на тему кровной мести, защиты боевой башни, про подвиги "Дикой дивизии" (Кавказская туземная конная дивизия, одно из соединений Русской императорской армии 1914-1917 гг. - прим. ТАСС), на некоторых изображены детские игры, и несколько картин на философскую тематику, к примеру, работы "Спираль жизни", "Воспоминания о прошедшем". Картины очень самобытные, интересные, они отличаются от тех работ, которые этим же художником были представлены в музее изобразительных искусств Ингушетии. Эти работы новые, написанные совсем недавно", - добавила собеседница агентства.

В 2016 году Джамалдинов после проведения персональной выставки своих работ в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии, подарил музею коллекцию из 62 живописных и графических работ.