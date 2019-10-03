Большой театр будет согласовывать с Минкультуры назначения и отставки в филиалах

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Назначения и отставки в филиалах Большого театра будут согласовываться с Министерством культуры РФ. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ "О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Большой театр России", опубликованному в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается внесение изменений в устав федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Большой театр России". Предлагается… подпункт 15 пункта 26 раздела III "Права и обязанности театра" устава изложить в следующей редакции: "Руководители филиалов назначаются на должность и освобождаются от должности по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Проект изменения устава также предусматривает согласование с Министерством культуры назначения заместителей генерального директора Большого театра.

Ранее в уставе не отражалась необходимость согласования назначений с Министерством культуры РФ.