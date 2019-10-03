Ингушетия представит свои спектакли в Чечне в рамках театрального марафона

МАГАС, 3 октября. /ТАСС/. Русский государственный музыкально-драматический театр (РГМДТ) Ингушетии передаст Чечне эстафету Всероссийского театрального марафона и представит два спектакля в Грозном. Об этом в своем аккаунте в Instagram написала художественный руководитель РГМДТ Зара Базоркина.

"13 октября 2019 года РГМДТ Ингушетии передаст эстафету Чечне и покажет свои спектакли на двух площадках - на сцене Государственного русского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова и на сцене Чеченского драматического театра им. Х. Нурадилова в Грозном", - написала Базоркина.

По ее словам, программа рассчитана на три дня.

"Наш театр покажет зрителям Чеченской Республики музыкальный спектакль "Из тьмы веков", - национальное, динамичное, яркое, захватывающее, колоритное и тонкое повествование о традициях, любви и ненависти и спектакль "Две Стрелы" - детектив каменного века", - уточнила она.

Церемония передачи эстафеты Всероссийского театрального марафона от Ставрополья Ингушетии состоится 7 октября.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в нем участвуют все 85 регионов страны. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются на гастроли и передают специальный символ марафона следующему участнику. Подведение итогов состоится на полях Международного культурного форума, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.