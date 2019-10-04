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Селин Дион отменила все концерты в Монреале из-за проблем с голосом

Певица рассказала, что у нее простуда

ОТТАВА, 4 октября. /ТАСС/. Канадская певица Селин Дион в четверг сообщила, что отменяет свои концерты в Монреале 5 и 6 октября из-за продолжающихся проблем с голосом. Об этом певица объявила своим поклонникам, записав видеообращение в Facebook.

"Для меня тяжелее отменить шоу, чем его провести. Простите, что я разочаровала вас", - сказала она. Дион пояснила, что после первых концертов своего североамериканского турне Courage ("Мужество") в поддержку одноименного альбома, проведенных в Квебек-Сити, она заболела простудой. "Голос еще не восстановился", - констатировала исполнительница.

Два последних концерта в Монреале перенесены на 18 и 19 февраля 2020 года. Ранее представители певицы по этой же причине отменили еще четыре выступления Дион в этом городе, которые должны были состоятся с 26 сентября по 1 октября. Эти шоу перенесены на ноябрь 2019 года.

18 сентября канадская певица в социальных сетях представила публике сразу три песни с нового альбома Courage, который будет выпущен 15 ноября, и в тот же день провела первый из трех концертов в Квебек-Сити. Данное турне должно стать крупнейшим после мирового тура 2008-2009 годов. С сентября 2019 года по апрель 2020 года певица собирается дать 65 концертов в Канаде и США, в том числе в Ванкувере, Монреале, Оттаве, Торонто, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Майами.

В 2004 году после продажи более 175 млн альбомов по всему миру Селин Дион получила бриллиантовую награду World Music Awards, став самой продаваемой певицей всех времен.

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КанадаДион, Селин
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