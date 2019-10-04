Темой биеннале современного искусства в Москве будет "Ориентирование на местности"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Основной темой VIII Московской международной биеннале современного искусства, которая пройдет с 31 октября 2019 года по 22 января 2020 года, станет "Ориентирование на местности". Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС в пятницу куратор основного проекта биеннале Дмитрий Черняков.

"Я предложил сформулировать тему биеннале как "Ориентирование на местности". Это понятие, в частности, пришло из спорта. В нашем проекте оно гораздо шире, чем спортивный термин, - это попытка найти дислокацию человека в пространстве, когда сложно найти ориентиры, точки отсчета", - сказал Черняков.

Основной проект пройдет в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу. Среди художников-участников основного проекта - Герман Ницш, Александр Бродский и Павел Отдельнов. Они сделают работы специально к биеннале. Всего в основном проекте участвуют 34 художника из 11 стран.

"Третьяковская галерея предоставила для проведения Восьмой Московской международной биеннале современного искусства то, что называется сегодня Западным крылом, и в течение десятилетий называлось ЦДХ (Центральным домом художника). Это та часть здания, которая была передана 15 апреля этого года и где мы уже провели одну масштабную выставку "Свободный полет", сделанную в партнерстве с музеем Анатолия Зверева", - сказала Трегулова.

Она отметила, что Третьяковская галерея рассматривает это пространство в первую очередь для показа современного искусства, для эксперимента. "Мы очень рассчитываем на то, что Восьмая международная биеннале современного искусства станет не менее посещаемой и интересной, чем предыдущая биеннале, которая проходила в основном пространстве Третьяковской галереи на Крымском валу и за три месяца собрала более 130 тыс. зрителей", - добавила Трегулова.

Образовательная программа

Как ранее сообщила президент биеннале Юлия Музыкантская, впервые у Московской биеннале появился серьезный международный партнер - галерея Альбертина. На пресс-конференции она уточнила, что будут привезены шедевры 11 художников XX века.

Также продолжилось сотрудничество с "Яндексом" - все выставки биеннале будут объединены в бесплатном мобильном приложении, с картой выставок в городе и рассказом о каждой из них. Приложение разработано на технологиях платформы "Большой музей", созданной для развития представительств музеев в интернете, и доступно на устройствах iOS и Android.

Традиционно в рамках биеннале пройдут лекции. Лекторами выступят директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова и другие эксперты. В этом году образовательная программа будет дополнена циклом документальных фильмов о творчестве художников XX века. Готовятся фильмы о творчестве Анатолия Зверева, Ильи Кабакова, Эрика Булатова.

Образовательная программа Московской биеннале - совместный проект с Государственной Третьяковской галереей, который проходит при поддержке Минкультуры РФ.