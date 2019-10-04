Гостям фестиваля Кавказа в Петербурге покажут концерт и народные игры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств", который пройдет 5 октября в центре Петербурга - на территории Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, познакомит жителей и гостей города с самобытной культурой и традициями народов СКФО. Зрителей ждет гала-концерт победителей фестиваля, участие в народных играх, мастер-классах по национальным танцам и дегустация блюд кавказской кухни, сообщили в пятницу организаторы в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Главная цель нашего фестиваля - представить уникальную площадку, на которой жители и гости Санкт-Петербурга смогли бы познакомиться с нашим самобытным, богатым традициями и современными [особенностями] макрорегиона Северный Кавказ", - сказал на пресс-конференции директор департамента административной и кадровой работы Министерства РФ по делам Северного Кавказа Денис Петров.

В гала-концерте примут участие около 90 победителей регионального отборочного этапа фестиваля, который завершился 9 сентября. Его участники присылали свои работы в представленных номинациях в формате видеороликов с хэштегом #СК_фест2019. Участником конкурса мог стать любой желающий, если он родился или живет на Северном Кавказе и достиг 18 лет. Конкурсанты, набравшие максимальное количество просмотров в интернете, стали победителями. Они покажут свое мастерство в таких жанрах, как хореография, вокальное искусство, музыкальное исполнительское искусство, художественное слово и фотография.

Выступления победителей гости фестиваля увидят на гала-концерте, который начнется с традиционного петербургского полуденного пушечного выстрела и будет продолжаться до вечера. "Мы постараемся всеми нашими возможностями раскрыть творчество и таланты каждого региона. Мы так сформировали программу, чтобы были представлены все республики Северного Кавказа", - сказал на пресс-конференции режиссер-постановщик концерта Антон Абучкаев.

Наряду с любителями, к участию в фестивале приглашены профессиональные артисты, в их числе Ансамбль народного танца "Нарт" при осетинском землячестве в Санкт-Петербурге, мужская вокальная группа Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева (Ингушетия), государственный ансамбль песни и танца "Дагестан", сценический казачий ансамбль Ставропольского края "Хуторок" и многие другие.

Квесты на знание традиций, обучение танцам и кавказские блюда

В течение всего дня на площадке фестиваля будут работать несколько тематических площадок, в том числе фотозоны, выполненные в национальном стиле.

"На детских мастер-классах любой желающий сам сможет изготовить кожаные браслеты, магниты с символикой Северного Кавказа, принять участие в национальных играх", - отметил Петров. Также у гостей мероприятия будет возможность поучаствовать в квестах на знание традиций Северного Кавказа и обучиться азам национальных танцев на мастер-классе.

"Ни один праздник на Северном Кавказе не обходится без нашей национальной кухни: осетинские пироги, дагестанские чуду и курзе, чеченские и ингушские чапильгаш, карачаевские и балкарские блюда, сладости, чай из горных трав. Все это будет проходить в формате бесплатной дегустации", - добавил Петров.

Фестиваль культуры и искусств "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" пройдет в этом году во второй раз. В прошлом году событие прошло в центре Москвы: на Тверской площади выступили около 60 победителей регионального этапа конкурса, а также мастера искусств Северного Кавказа. Соорганизаторами мероприятия выступили Министерство РФ по делам Северного Кавказа и ТАСС.