Выставка череповецкого художника по мотивам его путешествий открылась в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 4 октября. /ТАСС/. Выставка графических работ и фотографий "Обратная сторона" художника из Череповца Александра Сухина открылась в пятницу в музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова. Как рассказал ТАСС автор, многие работы выполнены по мотивам его путешествий, в том числе в Арктику.

"Выставка ретроспективная, есть работы и за 1994 год, но в основном это последние пять-семь лет. Архангельск мне очень дорог, как город, откуда я в 2000 году начал целый ряд своих северных одиночных путешествий на веслах. Отсюда я много раз выходил, сюда много раз возвращался, это такие ворота в Арктику", - рассказал собеседник агентства.

Сухина часто называют "череповецким Конюховым" за его одиночные путешествия на весельной лодке. Он прошел Баренцево, Японское и Эгейское моря, Енисей, Лену, Онегу и Печору. "Самая высокая точка, куда мне удалось дойти на веслах, - из Красноярска по Енисею - это почти 74-й градус северной широты, - поделился художник. - Может, если прилететь туда на вертолете, не будет ничего особенного, но когда каждый метр твоего пути выстрадан твоими руками и веслами, тогда 74-й градус выглядит совсем по-другому".

Большинство работ Сухина абстрактны, созданы в стиле имп-арт (от англ. impossible - невозможный), в описаниях автор часто поясняет свой замысел. "Здесь представлен триптих, называется "Жизнь помора", - описал Сухин одну из работ. - Он состоит из трех частей: первая - створный знак, вторая - поклонный крест и третья часть - это дерево. Первое - жизнь помора во всей ее красе, когда он является человеком, на которого смотрят и равняются. Следующий этап - его уже нет, но его помнят и чтут, это те поклонные кресты, которые служили знаками по всему Белому морю. И третий - когда уже полностью забвение".

Как пояснил автор, для него тема связи жизни помора и моря, поклонных и обетных крестов, которые было принято ставить на побережье Белого моря, очень близка. "Был случай, когда в 2009 году около мыса Канин Нос у меня сломалась уключина. Я не дошел совсем немножко, но мне удалось выбраться на берег и все закончилось благополучно, - рассказал он. - На следующий год я приехал и поставил обетный крест или, скорее, створный знак в форме креста, на котором было написано, что произошло".

В экспозиции представлено около 125 работ. Выставка продлится до 25 ноября, затем она переедет в Сыктывкар.