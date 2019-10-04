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Путин поздравил коллектив Марийского театра драмы с открытием сотого сезона

Президент отметил вклад Марийского театра драмы в сохранение и развитие отечественной культуры

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Марийского национального театра драмы имени М. Шкетана с открытием сотого сезона. Соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Все эти годы ваш замечательный театр выполняет важную воспитательную, просветительскую миссию, вносит значимый вклад в сохранение и развитие уникальных традиций многонациональной отечественной культуры", - отметил президент.

Путин также отметил вдохновенный труд и высокий профессионализм коллектива театра.

Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана был основан в 1919 году.

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