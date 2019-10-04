В ярославском театре драмы им. Волкова планируется создать второй репетиционный зал

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова Сергей Пускепалис сообщил о планах по созданию в здании театра второго репетиционного зала и переносе производственных цехов на другую площадку.

"В долгосрочной перспективе я хочу все-таки производство вытащить (из здания театра), создать еще один репетиционный зал. Как вы сами знаете, у нас единственный репетиционный зал, это чудовищно, особенно учитывая наши планы", - сказал Пускепалис на встрече с членами Общественной палаты Ярославской области в пятницу.

В здании театра находятся столярный, декорационный, бутафорский цеха. В планах Пускепалиса перенести их на другую площадку, освободив место для второго репетиционного зала. Это позволит коллективу готовиться к двум спектаклям одновременно.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Здание театра расположено на площади Волкова в центре Ярославля. Оно было построено в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина, выполнено в стиле неоклассицизма.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об отнесении Волковского театра к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.