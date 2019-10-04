Эрмитаж в день памяти Рембрандта показал отреставрированную картину "Падение Амана"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл в день памяти Рембрандта ван Рейна (1606-1669), умершего ровно 350 лет назад, выставку, на которой показал впервые после реставрации его картину "Падение Амана".

"Мы имеем дело с изумительной картиной, полной разных тайн, которая была предметом дискуссий - что на ней изображено, каков сюжет. Она окружена прекрасной выставкой, которая рассказывает о влиянии Востока, характерном для Рембрандта. Год Рембрандта Эрмитаж отмечает вот этим представлением картины и также отметил его эрмитажным сюжетом на биеннале в Венеции, где Александр Сокуров со своей командой создал инсталляции на мотивы "Блудного сына" Рембрандта", - сказал в пятницу на открытии выставки в Аполлоновом зале Зимнего дворца генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Сюжет картины Рембрандта с изображением человека в богатом восточном одеянии, который в горестной позе отходит от сидящих за столом мужчин, был поводом для споров искусствоведов. Предлагались разные трактовки того, что изображено на картине, и различные названия, которые могли бы компенсировать отсутствие авторского: "Давид и Урия", "Ионафан покидает пир Саула", "Иосиф отворачивается от братьев". Но большинство специалистов сходятся на том, что на картине изображена сцена из ветхозаветной Книги Есфирь, когда царь Артаксеркс приказал своему фавориту Аману оказать высшие почести его злейшему врагу, и Аман осознал начало своего падения.

Во время реставрации поверхность картины "Падение Амана" освободили от толстого слоя пожелтевшего лака и ретушей, что позволяет более четко рассмотреть особенности авторской живописной техники. "Мы в связи с Рембрандтом напоминаем наши традиции эрмитажной реставрации, которая отличается от других школ - это реставрация очень консервативная: она должна не только убрать все лишнее, но и не переусердствовать с этим. Эрмитаж старается сохранить у каждой картины ощущение, что она жила, а не только сегодня родилась", - сказал Пиотровский.

Эрмитажная коллекция Рембрандта, которая включает картины "Даная", "Возвращение блудного сына" и еще несколько десятков произведений художника, считается одной из лучших в мире. В музее представлены все периоды его творчества, начиная от ранних работ до произведений, созданных в последние годы жизни. Первые произведения Рембрандта в эту коллекцию приобрела основательница Эрмитажа Екатерина II. В музее было около 50 картин Рембрандта, но часть из них была продана в 1930-е годы за границу по решению советского правительства. Картина "Падение Амана" также предназначалась на продажу, но ее удалось сохранить в музее.

Выставка дополнена картинами других художников на тот же сюжет, произведениями прикладного искусства стран Востока и мультимедийными материалами об истории и реставрации картины. Выставка в Аполлоновом зале продлится до 19 января, после чего "Падение Амана" вернется в постоянную экспозицию.