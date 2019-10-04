Умерла актриса Дайан Кэрролл

ТАСС, 4 октября. Актриса Дайан Кэрролл умерла в Лос-Анджелесе на 85-м году жизни. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на ее дочь.

Публике Кэрролл известна прежде всего как исполнительница главной роли в ситкоме "Джулия" (Julia, 1968-1971), ставшем прорывом для своего времени, так как в нем впервые афроамериканка исполняла главную роль, а не роль прислуги.

В 1975 году Кэролл была номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за главную роль в фильме "Клодин" (Claudine, 1974). В 1962 году она стала лауреатом премии "Тони".

Отмечается, что причиной смерти стал рак, с которым актриса боролась долгое время.