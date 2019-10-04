Ставропольский край принял эстафету театрального марафона

СТАВРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Государственный музыкальный театр Кабардино-Балкарии приехал с гастролями в Ставрополь в рамках Всероссийского театрального марафона. Торжественная церемония передачи символа марафона прошла в краевом Центре развития творчества детей и юношества, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

Праздник искусства

Символ театрального марафона, который российские регионы передают друг другу - статуэтка, выполненная в форме веера. Представителям Ставропольского края в присутствии зрителей ее передал директор Кабардино-Балкарского государственного музыкального театра Руслан Барагунов.

"Буквально на днях Республика Карачаево-Черкесия передала нам этот символ марафона, артисты привезли свой спектакль <…> Марафон - это праздник для всех нас, для артистов, и, конечно, для зрителей, без вас мы никто", - сказал он при передаче театральной эстафеты.

На золоченой статуэтке размещены изображения гербов всех регионов России. Директор академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова Евгений Луганский нашел на нем и символ Ставропольского края.

"Приятно держать в руках это произведение искусства, символ театрального марафона. Мы с большой радостью встречаем наших гостей, наших друзей. Думаю, что марафон даст новый импульс развитию театрального искусства, станет поводом для знакомства разных театров в разных регионах нашей страны", - отметил Луганский.

Балет и фотоакция

Музыкальный театр из Кабардино-Балкарии привез в Ставрополь три постановки, собственные декорации и более 70 артистов. Первым из спектаклей, который представил театр, стал балет "Гимн восходящему солнцу". Постановка создана по мотивам древних легенд, мифов и преданий адыгского народа. На сцене артисты совместили классический танец и современную хореографию. Балет жители города встретили с интересом - пустых мест в зале практически не было, зрители приходили семьями.

Перед началом и после окончания музыкального спектакля зрители стали участниками акции - в фойе фотографировали всех желающих, снимки размещали на специальном панно в рамке. В итоге из фотографий создали картину с логотипом Всероссийского театрального марафона, которая будет размещена в фойе краевого театра драмы в Ставрополе.

"Пришли сами и привели детей, они уже в таком возрасте, что могут находиться в театре и не мешать зрителям, тем более это балет - здесь и музыка, и движение, интересные костюмы. Очень интересно посмотреть, ни разу не видели постановки этого театра, хотя мы и соседи по регионам", - рассказали ТАСС супруги Сергей и Татьяна, пришедшие в зал с сыновьями.

Директор театра из Кабардино-Балкарии Руслан Барагунов рассказал ТАСС, что артисты уже знакомы местным зрителям - в течение пяти лет труппа приезжала со своими спектаклями в Ставрополь. Театр вновь вернулся в город после пятилетнего перерыва. "Очень хорошо нас здесь принимают, с удовольствием сюда вернулись. Великолепные люди, нам очень нравится здесь", - сказал Барагунов.

Поддержка гастролей

Всероссийский марафон позволяет представить новым зрителям постановки, отмечают представители театров. " Главная цель марафона - популяризация театрального искусства <…> В Год театра это самое главное мероприятие, 85 регионов, 85 гастролей. В советские времена были гастроли, сейчас стало очень сложно ездить, тем более театрам, где 150 - 200 человек. Эта поддержка для нас очень важна", - пояснил ТАСС Руслан Барагунов.

Директор академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова Евгений Луганский также отмечает, что гастроли очень важны для театров. "Очень интересно, прежде всего, для театра - нужно каждый день сдавать экзамен, как тебя примут <…> в каждом городе нужно зрителя завоевывать <...> Гастроли - это свежий напиток для театра", - пояснил ТАСС Луганский.

Музыкальный театр из Кабардино-Балкарии помимо балета представит в городе музыкальное представление на сатирическую сказку Леонида Филатова "Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца", оперетту азербайджанского композитора Гаджибекова "Аршин мал алан". "Это знаменитая оперетта, которая ставилась в 137 странах мира, она идет с 1913 года по всем театрам мира", - сказал Барагунов.

Ставропольский театр передаст эстафету марафона в Ингушетии. Постановочная группа театра уже выезжала в Назрань, определяла возможности сцены и наиболее оптимальные для представления спектакли из репертуара. "Мы везем туда "В списках не значился", это важная тема, особенно для молодежи. Второй спектакль - "Соколы и вороны", это классика, и третий спектакль мы везем для детей", - отметил директор театра Евгений Луганский.

О марафоне

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он начался в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику. Подведение итогов марафона состоится на Международном культурном форуме, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.