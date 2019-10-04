Эдуард Бояков запускает новый проект, возвращая МХАТ к своим истокам

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московский художественный академический театр им. Горького запускает в субботу масштабный круглогодичный проект "Открытые сцены МХАТ". Он инициирован худруком Эдуардом Бояковым и представлен последним как "универсальный культурно-просветительский кластер для горожан", "возвращающий МХАТ к его истокам".

Мероприятия будут проходить в ежедневном режиме с утра до позднего вечера в помещениях МХАТ на Тверском бульваре - на Третьей сцене театра, а также в фойе верхних этажей. Всего будут работать 14 площадок, а также кафе и книжный магазин.

В рамках "Открытых сцен", сообщили ТАСС в пресс-службе МХАТ, публику ждут разнообразные культурные и образовательные события: от йоги до поэтических перформансов и лекций отечественных и зарубежных интеллектуалов, от детских студий до обсуждения сугубо взрослых тем, от светских дискуссий до религиозных диспутов, от классики на Большой и Малой сценах до рэпа на Третьей.

В первый же день пройдут мероприятия в рамках площадки "Третья сцена. Поэзия". Это будет серия спектаклей, основанных на лучших стихах ведущих современных авторов, при этом во всех спектаклях они сами и будут присутствовать на сцене, играя самих себя - "живых легенд современной поэзии", в определении Боякова.

Худрук считает поэтическую программу крайне важной составной проекта. Вслед за открывающим цикл в субботу Дмитрием Воденниковым, сообщил он ТАСС, "уже через три дня выступит Юрий Кублановский, а после него к нам придут Александр Кушнер, Евгений Рейн, Олеся Николаева, Светлана Какова".

Культурно-просветительский кластер

В течение октября - ноября будут проходить также встречи и лекции из циклов "Философия и парадигмы" и "Человек и мысль", а на других площадках - беседы в рамках искусствоведческих, литературоведческих и театроведческих циклов: "Антропология и онтология театра", "Ангелы и демоны Серебряного века", "История скульптуры: от матриархата к постмодерну", "История перфоманса", "Метафизика звука", "Школа Арт Механики", "Культура кураторства", "Краткая история театра", "Современное искусство и театр".

Интересующимся историей России, русского народа и русской культуры предлагаются площадки "Секреты русской жизни" и "История русского самосознания", а интересующимся философией - циклы "Пир Платона", "Назад к философии: опыт прочтения раннегреческих философов" и "Поэтика Аристотеля".

Не забыл МХАТ и о детях: для них открываются Детская театральная школа МХАТ и Детская балетная школа "Лаборатории Лавровских" (в нее на занятия в рамках программы пластического развития принимают детей в возрасте от двух лет).

Поясняя в беседе с корреспондентом ТАСС содержание и направленность проекта, Эдуард Бояков сказал, что тем самым реализуется идея создания на базе театра культурно-просветительского кластера. "Нет никакого противоречия в том, что театр ставит эту задачу, - подчеркнул он. - Это не изменение нашего репертуарного курса, не отказ от серьезной, созидательной, глубокой работы с труппой, а наоборот - путь к обогащению театра новыми смыслами, новыми навыками, новыми партнерами".

"Исторически, - продолжил худрук МХАТ. - Мы и были таким центром. МХАТ всегда формировал вокруг себя совершенно уникальный круг творческих людей, когда, например, известнейшие архитекторы и художники (достаточно, например, назвать Федора Шехтеля или Владимира Егорова, ставшего сценографом многих спектаклей) здесь встречались с выдающимися композиторами, с тем же Ильей Сацем, например. И все обсуждали современную хореографию".

Крайне важной Бояков считает поэтическую программу проекта, продюсером которой выступает Иван Купреянов. Прозвучавшие на этих спектаклях стихи составят, по замыслу творцов проекта, большую антологию современной поэзии.

"Если ты не знаешь своей родной культуры, то и китайцев не поймешь"

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о направленности "русской темы" проекта, Бояков сказал: "Вопрос о русском самосознании естественным образом должен обсуждаться в контексте мировой художественной практики, мировой мысли. Но поскольку мы - русские, мы будем огромное внимание уделять русскому искусству, русскому самосознанию, русскому культурному коду".

В этой связи Бояков возлагает большие надежды на курсы "История русского самосознания" Егора Холмогорова и "Секреты русской жизни" писателя Андрея Новикова-Ланского: "Очень важные курсы, они помогают нам в себе разобраться, почувствовать себя русскими. Но мы не достигнем глубины при изучении этого вопроса, если мы не будем знать Конфуция, исламскую, еврейскую и индийскую традиции и т.д.".

"Это, - продолжал худрук МХАТ. - Очень важный принцип: для того, чтобы познать русскую культуру, надо знать мировую, тогда ты с помощью этого горизонтального багажа можешь высечь вертикаль, связанную с твоим национальным самосознанием. И наоборот: если ты не знаешь своей родной культуры, то и китайцев не поймешь".

Плюрализм в программах "Открытых сцен" Бояков тоже пообещал: "А как же? Самое важное - это общение. Присутствие консервативных лидеров мнений не исключают плюрализм. Это открытая сцена, открытые дискуссии".