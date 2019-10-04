Театры кукол из 11 стран примут участие в Фестивале имени Образцова в Москве

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Кукольные театры из 11 стран представят свои спектакли на десятом Международном фестивале театров кукол имени Сергея Образцова, который откроется в субботу в Москве.

"Зрителей ждут как спектакли по всемирно известным литературным произведениям - "Турандот" Карло Гоцци, "Барон Мюнхгаузен" Рудольфа Эриха Распе, "Остров сокровищ" Роберта Льюиса Стивенсона, так и менее известные, но не менее интересные, трогательные, смешные и грустные истории. Расскажут их артисты посредством театра кукол, теневого театра, пантомимы, танца и музыки", - сообщили в пресс-службе театра.

Участники - представители России, Бразилии, Индии, КНР, ЮАР, а также Венгрии, Греции, Испании, Канады, Кении и Франции представят 19 спектаклей. В день открытия пройдет торжественный автобусный парад. Уникальные куклы из разных стран будут помещены в два двухэтажных автобуса, которые провезут их по Садовому кольцу.

Спектаклем открытия станет "Турандот" в постановке главного режиссера Театра кукол имени Образцова Бориса Константинова. В этой постановке задействованы более 60 кукол из бамбука, которыми управляют 16 артистов.

В программу Образцовфеста вошли спектакли как по современным произведениям, так и основанные на древних сказаниях: китайских и индийских народных сказках. Одна из постановок - "О сне, что был моей жизнью" французской театральной компании "Ангелы на потолке" рассказывает о трагической судьбе Камиллы Клодель, возлюбленной и музе скульптора Огюста Родена и об их непростой истории любви. Фестиваль пролдится до 20 октября, он пройдет в московском Театре кукол им. С. В. Образцова.

Первый Образцовфест прошел в сентябре 2001 года и был посвящен 100-летию со дня рождения актера, режиссера театра кукол Сергея Образцова и 70-летию театра, руководителем которого он являлся. Первый фестиваль собрал около 70 лучших театров кукол мира.