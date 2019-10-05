В Париже состоялась аван-премьера фильма Андрея Смирнова "Француз"

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Европейская аван-премьера фильма Андрея Смирнова "Француз" (2019) собрала в пятницу вечером в Париже многочисленных поклонников российского кино. Первыми зрителями стали деятели французской культуры, науки, представители дипломатического корпуса и франко-российского форума гражданского общества "Трианонский диалог".

В центре новой кинофрески Смирнова - Москва 50-х годов. На стажировку в Московский университет из Франции приезжает выпускник парижского педагогического университета. С наступлением "оттепели" многие узники сталинских лагерей вышли на свободу, и герой фильма надеется найти своего отца - бывшего офицера белой армии.

В главных ролях в фильме снимались французский актер Антон Риваль и прима-балерина Большого театра Евгения Образцова.

На одном дыхании

Свою картину создатели посвятили видному участнику правозащитного движения, составителю одного из самых первых сборников самиздата "Синтаксис" Александру Гинзбургу (1936-2002) и его современникам. "Это фильм памяти тех, кто хотел жить не по лжи", - сказал Смирнов, выступая перед показом.

Посол России во Франции Алексей Мешков поблагодарил режиссера и снимавшихся в картине французских и российских актеров за проведение премьеры в Российском духовно-культурном центре в Париже. "Двери российского дома на набережной Бранли всегда открыты для настоящего искусства", - сказал он.

Зал встретил картину овацией. "Я смотрел новую работу Смирнова на одном дыхании, как в свое время смотрел его знаменитый фильм о войне "Белорусский вокзал", - признался ТАСС один из руководителей французского общества исторического наследия "Ренессанс", граф Филипп де Ростолан. - Режиссер создал настоящую энциклопедию русской жизни в советскую эпоху. Меня необычайно привлекают его герои - люди с сильным характером, способные стойко переносить даже самые сложные испытания".

Каждая работа - событие

Как сообщил ТАСС Смирнов, московская премьера фильма состоится 31 октября. "Картина приглашена на фестиваль в Роттердаме в начале следующего года", - сказал режиссер. Среди самых известных полнометражных лент Андрея Смирнова - "Белорусский вокзал" (1970), "Осень" (1974), "Верой и правдой" (1979), "Жила-была одна баба" (2011).

Высокую оценку новой работе режиссера дал присутствовавший на парижской аван-премьере посол России в Ватикане Александр Авдеев. Дипломат, возглавлявший в 2008-2012 годах Министерство культуры России, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что "каждый фильм российского мастера становится событием". "Хочу поздравить Андрея Сергеевича с этой новой большой работой, - сказал он. - Не сомневаюсь, что его новую картину ждет большая аудитория".